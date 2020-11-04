螞蟻上市｜評核心業務「花唄」及「借唄」　黃奇帆：放大了100倍

螞蟻集團被暫緩上市，外界普遍認為與監管環境變化有關，尤其是銀保監與人民銀行等部門起草的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》，對於螞蟻作為中國最大的線上消費信貸和小微經營者信貸平台（「花唄」及「借唄」）的影響是最為直接並且巨大。 熟悉金融業的前重慶市市長、現任中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆，去年8月就在中國金融四十人伊春論壇上談起過花唄、借唄，直指資金多達數千億元（人民幣．下同）的花唄、借唄，實際是「放大了100倍」。

螞蟻集團的上市計劃受阻。（視覺中國）

黃奇帆當時稱，螞蟻有100億元利潤，當中45億元是來自重慶的兩間小額貸款公司，就是「花唄」及「借唄」，「馬雲幾千億花唄、借唄，錢從哪裏來？先銀行貸款，再發ABS（資產擔保證券）。」黃奇帆表示，花唄、借唄最初僅是30多億元資金，是其後透過財技變成超過3000億元，「放大了100倍。」

黃奇帆解釋，「花唄」及「借唄」先是靠銀行借貸，從30億元變成90億元左右後，再在市場上不斷以ABS來融資，「因為我們常規資本市場發ABS沒有規定循環多少遍的約定。」黃奇帆表示，馬雲如此操作後，將30多億元以多達40次ABS來融資後，就放大100倍至變成超過3000億元。

「花唄」及「借唄」是螞蟻集團的核心業務之一。（視覺中國）

黃奇帆的言論在螞蟻上市被暫緩後再度被炒熱，有內地傳媒亦指，事實上螞蟻的主要業務由支付業務、消金業務、財富業務三大部分組成。其中消金業務最為重要，2017年「花唄」及「借唄」的總利潤為95億元，當年螞蟻的稅前利潤是131.90億元。報道更稱，現時內地的借貸平台普通都有「爆雷」情況出現，唯一能讓人放心的就是「花唄」及「借唄」，令其成為螞蟻營收最重要的元素，「目前90後幾乎都差『馬爸爸』的錢，這已經成為一個事實」。

值得一提是，銀保監會消費者權益保護局局長郭武平近日亦在媒體上發文，並且點名「花唄」及「借唄」。郭武平指，一些金融科技公司對於消費者權益保護缺乏明確規則和要求，有「監管套利」行為，與持牌金融機構形成不當競爭，最終難以有效保障金融消費者權益。例如在收費方面，「花唄」與銀行信用卡業務基本相同，但分期手續費高於銀行，與其普惠金融理念不符，實際上是「普而不惠」。

郭武平雖然未有直接提到螞蟻集團，但他稱金融科技公司侵害消費者權益的亂像值得高度關注，其與持牌金融機構相比，更加依賴購物、交易、物流等行為數據，更多依據借款人的消費和還款意願，缺乏對還款能力的有效評估，往往形成過度授信，與場景誘導共同刺激超前消費，使得一些低收入人群和年輕人深陷債務陷阱，最終損害消費者權益，甚至給家庭和社會帶來危害。

（綜合報道）