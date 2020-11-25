教宗新書稱新疆維吾爾族遭迫害　中國外交部：沒有事實依據

教宗方濟各（Pope Francis）12月1日出版新書《讓我們夢想：通向更美好未來之路》（Let Us Dream: The Path to A Better Future，暫譯）。他首次將中國新疆的維吾爾族穆斯林稱為「受迫害」（persecuted）的人。 中國外交部發言人趙立堅24日（周二）回應稱，有關維吾爾族的說法沒有事實依據。

圖為教宗方濟各12月1日出版新書《讓我們夢想：通向更美好未來之路》（Let Us Dream: The Path to A Better Future，暫譯）的封面。（美聯社）

據官媒央視新聞報道，中國外交部24日下午舉行例行記者會，趙立堅在回答外媒詢問時表示，有關維吾爾族的說法沒有事實依據。中國共有56個民族，維吾爾族是中華民族大家庭中的平等一員，中國政府一貫一視同仁地保護少數民族合法權益。目前，新疆正處於歷史最好的發展時期，社會繁榮穩定，各族人民享受著充分的生存權、發展權，宗教信仰自由依法得到保障。

不過，中國外交部官網在事後公布的記者會文字實錄中，卻省略這段詢答。官媒在當日晚間雖曾有短暫報道，但不久即被刪除。

中國外交部官網在事後公布的記者會文字實錄中，未見相關紀錄。（外交部官網）

路透社11月24日報道，方濟各於新書其中一個章節提到，「我經常想到被迫害的人：羅興亞人（Rohingya）、貧窮的維吾爾人、雅茲迪人（Yazidi）」。方濟各還談到伊斯蘭國家被迫害的基督徒。

路透社的報道指出，教宗之前曾談到逃離緬甸的羅興亞人以及伊拉克的極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）殺害雅茲迪人，但這是他首次提到維吾爾人。

（綜合報道）