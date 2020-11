教宗新書稱新疆維吾爾族遭迫害　中國外交部：沒有事實依據

教宗方濟各(Pope Francis)12月1日出版新書《讓我們夢想:通向更美好未來之路》(Let Us Dream: The Path to A Better Future,暫譯)。他首次將中國新疆的維吾爾族穆斯林稱為「受迫害」(persecuted)的人。

中國外交部發言人趙立堅24日(周二)回應稱,有關維吾爾族的說法沒有事實依據。