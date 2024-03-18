理想ADR盤前跌逾8%　MEGA據報僅獲不足4千輛訂單　管理層擬削目標

理想汽車（2015）據報最新推出的MEGA車型，可能辜負厚望，內媒《晚點Auto》消息指，該車型半個月內僅獲得約4,000輛訂單，遠不及預期，管理層正考慮下調目標。



美股盤前，理想ADR急挫8.5%，暫報31.18美元。事實上，理想3月1日發佈MEGA時，公司股價高見181.6港元，惟之後股價續走樣，至今已累挫逾兩成。



單日銷量只達預期一半

據內媒《晚點Auto》消息，理想對於MEGA在24小時內的預期訂單是3,000台左右，但最終結果未達預期，僅實現目標的一半。MEGA發佈半個月內收到近4,000台的訂單，本月工廠MEGA的產能為5,000台。

理想汽車現逆市挫2.6%，報143.5元。（資料圖片）

據報銷量目標可能減至最低5萬輛

2024年3月1日，理想發佈首款純電MPV產品MEGA，全國統一零售價55.98萬元人民幣。公司對理想MEGA寄予厚望，認為其將「成為50萬元以上銷量第一的產品，不分能源形式，不分車身形式」。不過發佈半個月後，理想並未披露理想MEGA的銷量。

按此前的規劃，理想對於MEGA的年銷量預期為7至8萬輛。消息指，目前理想核心管理層正討論是否需要下調MEGA銷量目標至5至6萬輛，不過目前具體的數字未有確認。

理想MEGA全國統一零售價55.98萬元人民幣。（官網截圖）

逆劈價潮定價高 外形飽受爭議

理想MEGA全國統一零售價55.98萬元人民幣，在當下電動車價格戰中，許多電動車入場費已經不足十萬元人民幣的內地市場，未有價格優勢。

而此前由於MEGA車輛外形，一度被網友笑稱似「棺材」、「殯葬車」等，引發輿論爭議，公司創始人李想親自下場回應，稱將採取法律手段。