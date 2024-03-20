嘉里去年基礎溢利跌22%　末期息95仙　政府全面撤辣利好樓市

嘉里（0683）公布截至去年底止全年業績，基礎溢利為25.18億元，按年跌22%，股東應佔溢利增長18%至32.43億元，派末期息95仙，全年派息1.35元。



公司指出年內收入跌10%至130.9億元，其中物業銷售收入為63.49億元，按年跌26%，物業租賃及其他收入為49.86億元，酒店營運收入按年增加66%至17.55億元。

公司指出去年物業合約銷售額為140.71億元，較2022年增長，主要受內地上海浦東薈萃庭﹑杭州馥源庭及香港緹山3個項目售罄帶動。

嘉里指出截至去年底，總土地儲備為5,090萬平方呎，足夠未來6年發展。

嘉里旗下收租物業—九龍灣MegaBox。（資料圖片 / 林若勤攝）

料今年經濟環境不會顯著改善

嘉里指出於2023年，採取審慎的態度應對不確定的市場環境。展望2024年，公司預期經濟環境不會顯著改善，因此將繼續保持審慎取態。公司表示將專注於銷售香港及內地的發展物業項目。鑒於這些優質的發展物業較為罕貴，對其前景仍然樂觀，並將致力平衡銷售步伐及銷售利潤。在投資物業方面，將繼續為租戶及訪客提供卓越的服務及體驗，及嚴格控制成本，以維持穩定的業績。較樂觀的角度而言，香港全面撤銷的房控政策對市場發展有著正面影響。

嘉里又指出預計香港利率趨向穩定，以及內地多個城市持續放寬房地產市場的管制規則，皆將有助於提振市場的情緒及信心。將秉持審慎的態度，專注於及時交付現存項目，優化我們的物業資產，以及延遲任何非必要的資本支出。