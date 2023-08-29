嘉里中期基礎溢利增15%　派息40仙　稱市場信心及氣氛重建需時

嘉里建設（0683）公布截今年6月底止中期業績，基礎溢利為17.39億元，按年增加15%；股東應佔溢利則按年跌37%至17.39億元。派中期息40仙。



公司指出期內收入為54.72億元，按年增加18%，其中物業銷售增加24%至21.23億元，物業租賃及其他收入為24.98億元，酒店營運收入增加100%至8.51億元。

公司又表示，期內合約銷售額為81.7億元。截至今年6月底，旗下物業組合總樓面面積為5,161萬平方呎。

公司指出在今年上半年營商環境較去年同期有所改善。然而新冠疫情後的復甦勢頭遜於預期，香港和內地的房地產市場仍見疲軟。儘管內地政策保持促進增長的取態，並透過支持物業用家以及促進穩定的措施支援房地產市場，內地經濟自今年第一季短暫反彈以來，經濟數據仍令人失望。

高息環境抑壓本港住宅市場情緒

公司又指出除內地政府推出具影響力的刺激措施以外，預計香港及內地房地產市場在可見未來仍然低迷。經歷了3年的新冠疫情限制以及較預期緩慢的復甦速度，企業和投資者仍然保持審慎態度，亦不輕易作出投資決定。香港方面，顯著高企的利率環境令情況加劇，直接導致自置居所成本上升，抑壓住宅市場情緒。

公司指出儘管對兩個市場的長期基本面保持樂觀，但認為市場氣氛和信心需要更多時間重建。將加倍審慎，專注於發展中項目的交付，以及資產優化，並延緩任何非必要的資本支出。