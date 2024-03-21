美國議息｜鮑威爾重申今年某個時間減息　快將放緩縮表步伐

撰文：蕭通
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美國聯儲局周三（3月20日）公布議息結果，一如預期連續第5次維持利率不變，點陣圖維持今年減息3次的預測。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會後重申今年減息某個時間適當，又稱官員曾討論放慢縮表步伐的問題，認為將「相當快」開始放緩步伐。他強調，首次減息具有重大影響，聯儲局會考慮數據，謹慎地對待這個問題。他強調，今次會議未為未來做出任何決定。

鮑威爾表示，儘管通脹回落進展持續，但仍然有不確定性。官員在減息之前，需要對通脹持續下降有更多信心。他指出，1月份CPI和PCE數據相當高，但可能是由於季節性調整所致。2月份通脹數據也有所回升，但並不是非常糟糕。他表示，局方不會對這兩個月的數據過度反應，但顯示等待是正確的。另關於就業增長強勁的現象，他指不足以推遲減息。

他認為，目前政策利率可能已達到峰值，在今年某個時候開始放松貨幣政策是合適的，聯儲局將仔細評估之後的數據逐次決定政策。但如有需要，會將利率維持較高水平更長時間。 他又稱，直覺是利率不會再降至非常低的水平，但這方面存在巨大的不確定性。

鮑威爾重申，如果勞動力市場出現顯著疲軟，那將是啟動減息的理由。目前相信通脹將隨著時間回到2%的目標，認為將繼續看到商品價格持續進入新的平衡，住屋租金下降的現象可能逐漸顯現。

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