小米SU7｜蔚來李斌與雷軍一同拍片　直誇小米SU7太猛了

小米(1810)旗下首款電動車SU7已於周四(28日)亮相,標準版售價為21.59萬元人民幣。小米ADR於周四明顯上揚,收市價折算為16.75元,較港股收市價高出12.1%。



內地另一電動車生產商蔚來(9866)董事長李斌,與小米創辦人雷軍一起拍短片。李斌讚SU7「太猛了」,又笑言蔚來的樂道會不好定價。雷軍拍指李斌膊頭表示沒究,又表示兄弟一起努力。樂道是蔚來旗下另一個品牌,將於5月上旬發布,首款車將於今年第三季上市·第四季交付。

雷軍又指出在純電動車產業,除特斯拉外亦不知道哪家車企賺錢,並指出小米汽車SU7的定價既要讓消費者覺得他們有誠意,同時亦要扛得起虧損。

雷軍又指出小米SU7原計劃定價為22.9萬元人民幣,頂配版原計劃定價為35萬元人民幣。後來車企減價便讓他們搞蒙了,所以決定誠意做到底,將標準版定價較Tesla的Model 3低3萬元人民幣,Max版就設定在29.9萬元人民幣。他又指出其實將Max版定價為35萬元人民幣亦要虧損,可是為求誠意做到底便直接定價為29.9萬元人民幣「反正也是吐血了」。

電動車:Visitors film around Xiaomi's first electric vehicle, the SU7, displayed at an event in Beijing, China December 28, 2023. (Reuters)