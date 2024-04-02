鱷王達里奧指應該考慮在內地市場投資多少　強調自己非酒肉投資者

有「鱷王」之稱的對沖基金橋水創辦人達里奧指出，不是考慮應否在內地市場投資，而是應該投資多少。



他指出早於內地尚未有股市時，已參與建設內地股市，又指出不論是熊市及牛市，他在內地市場仍能取得出色表現。按照其本人的投資方式，只有不好的決策而無不好的市場，認為內地市場正好切合這樣的決策方式。

達里奧表示，其本人與內地市民及中國文化的美好關係長達40年，不會是在內地繁榮時加入，當出現經濟困難時退出。強調自己並非是「酒肉朋友」或「酒肉投資者」。他須要了解世界﹑亦須要了解中國，並以他的方式沉浸其中。若不投資內地市場，難以實現其多元化想法。

料內地快將進行量化寬鬆

達里奧又表示在此前的文章已指出，內地面對的問題是可控，相信決策者明白如何處理有關問題，又認為已有跡象顯示內地快將開始進行量化寬鬆及債務重組，以實現「漂亮的去槓桿化」。他指出在許多國家進行投資並學到一句格言，就是「當滿街鮮血正是買入時機」。即每個人也對市場表示厭惡及便宜時，正是買入時機，而內地市場正處於這種狀況。

對於他人指不值得冒風險投資內地市場，達里奧表示是可以理解；又指出並無任何個國家不存在需要考慮的問題，而有關問題不超過認為須要投資內地市場的原因。