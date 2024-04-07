借了錢難道真的不用還？　通脹回歸　環球仍偏高息｜鄭昆侖

「寧願以自有資金擁有少量負債累累的公司股票，也不要以貸款擁有一流公司股票。」。這一句說話是來自已故投機大師科斯托蘭尼（Andre Kostolany）。如果將「股票」兩字換至「債券」、「基金」、「住宅樓」、「地舖」（注：近期的流量密碼當然是執笠舖），長遠而言避免過度借貸的大方向是套用的（注：不同的資產類別之間涉一些分別）。那當然，幾年之前（2018至2021年左右）仍然是低息炒賣當道的時候，當時就算閣下苦口婆心叫人家「量力而為、唔好用高槓桿借錢買東西」，其實「仲難聽過講粗口」。連政府近年以來都「鼓勵」置業者用按揭保險的方式「借足9成按揭」，因此不排除今個週期整個遊戲只會變得「十分興奮」。

據筆者的理解，在1997的本港資產週期頂位，當時買樓借7成按揭已是很進取的，但是隨之發生的「去槓杆化」已造成大量的不幸事件。箇中詳情可以參考一套來自2002年的黑式幽默電影 ------「反收數特遣隊」。說真的，這一套電影絕對是一支防疫針，至少可以教你在過去幾年完全忽視樓市KOL、地產代理、資深物業投資者、新聞報導、各大Forum的AA打手、週邊的八婆八公的「借錢買樓上車論」。總之都是一句，借咗唔駛還呀？

自從2021年8月起計，本港住宅樓的市價大概累計下跌25%左右。﹙資料圖片﹚

通脹回歸，環球仍然偏高息

自從2021年8月起計，本港住宅樓的市價大概累計下跌25%左右。至於地舖跟辦公室的情況，相信筆者不用多講各位亦十分清楚。再者，大量港人離境消費、再加上來港旅客的消費力不及2017至2019年。按正常道理，理應香港要步入通縮（Deflation)。

只不過，本港的通脹率仍然是正數。不少地舖以及辦公室呈現空置情況，而且部份業主亦有調低租金水平。同時，亦有業主寧願「吉」了亦不太想去減租。同時間，基層的薪金水平、運費、食材成本仍然高企。不少食肆（仍然生存的話）仍然以偏高的餐牌價格去營運。

再者，包括港鐵（0066）在內的公用企業在2024年仍然加價。2024年港鐵加價幅度為3.1%左右（2023年加幅為2.3%）。由於賣樓收入以及旗下商業物業（包括車站內的店舖）的情況涉不明朗因素，因此買入港鐵去對沖通脹因素似乎不奏效。港鐵的股價已跌至25.25港元水平（2019年7月份高位：55.7港元左右）。

另外，外圍因素亦是推高總體通脹的額外因素。在2月18日的文章「年初通脹回落言論遭打臉？慎防港股龍年皆升之說」，筆者已指出中東紅海事件等因素隨時令環球通脹率再度升溫。至於3月初至今的情況，除了運費（尤其是長途）有升的勢頭之外，不少商品（Commodities)的價格亦有回升的情況。供應量不足（基於種種原因）亦是近期推高部份金屬價格的主因之一。

近期多了美國聯儲局員釋放「偏鷹」的言論，亦與通脹回暖因素有關吧。換句說話，持有美元買短債又或者是做定存收息，仍然是可行的做法。至少，環球回歸低息的時代的看法，似乎言之尚早吧。最新的美國10年期債息平已回升至4.4厘的水平。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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