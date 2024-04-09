滙豐投資峰會｜美聯儲前「鷹王」料年內溫和減息3次　首要遏通脹

HSBC滙豐（0005）投資峰會進入第二日，素來被視為美聯儲重磅「鷹王」的James Bullard出席討論時表示，相信美國經濟「軟著陸」可能性大，稱除卻利率調整外，仍有充足的政策工具可使用。



因此他預計年內不會採取大刀闊斧，而是「溫和減息」，不過仍可減息3次，並稱每次減息若在50至100個基點是可以接受。因如若一次減息250個基點，恐市場會有激烈反應。



他又稱，美國當下通脹降低至2.8%，當前的貨幣政策已然可以用成功來形容，目標是將通脹率維持在2%至2.2%左右，目前已然在接近這一目標，不過美國當前首要任務仍是遏制通脹，並料大選對於經濟政策的影響有限。



謹慎減息 不會大刀闊斧

他強調，對於減息問題，需綜合考慮多項經濟指標，例如經濟基本面、通脹遏制情況、非農就業數據等，態度小心謹慎，不會馬力全開減息。他預計每次減息若在50至100個基點是可以接受的，如若一次減息250個基點，恐市場會有應激反應。

不過他也表示，預計年內可以減息3次，且稱這種預測為基本情況，經濟數據表明，已然可以開啟減息。

「鷹王」的James Bullard（右）出席討論時表示，相信美國經濟「軟著陸」可能性大。（鄭文玥攝）

美國大選影響政策有限 抗通脹為首要目標

不過他也坦言，市場對於美國大選的情緒過分渲染，大選其實對於財政、貨幣等政策的影響有限，仍然以經濟數據為最首要考慮。

James Bullard表示，當前拜登政府仍然在努力遏制通脹，目前通脹已經降低至2.8%，不過距離2%的目標仍然有所差距，但美國可以使用的政策工具並非利率調整一種，相信美國經濟可以實現「軟著陸」，希望在未來24個月內，核心通脹率維持2%至2.2%。

他憶述，2010至2019年，是歷史上非常罕有的「黃金十年」，通脹與利率均低，屬歷史罕見。其預計，未來通脹波動性會上升，但仍然會有較好的波動控制。此外，他建議全球央行都定期審查框架，管理好通脹預期，並指出阿根廷、 委內瑞拉就是管理不善的例子。

James Bullard表示未來的通脹波動性會上升，但仍然會有較好的波動控制。（資料圖片）

量化寬鬆未退出舞台

對於量化寬鬆政策（QE），James Bullard直言，其實政策比較實用，但是市場並不推崇，因此如何繼續操作，他本人暫未有具體意見。他表示，美國達拉斯聯儲主席洛根（Lorie Logan）曾在2019年推崇該政策，且目前聯邦公開市場委員會亦不乏參與過第一波量化寬鬆的啟動者，2022年該政策曾被重新啟用，可見其實QE政策沒有退出舞台。

他續指，從長期而言，生產力、人口及安全資產仍非常關鍵。不過他也表示，美國擁有遍佈全球的安全資產，擁有較好的財政自癒能力，料伴隨通脹回落，人口勞工等問題均可改善。