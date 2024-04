HSBC滙豐(0005)在港舉辦投資峰會,今日步入第2日議程,證監會行政總裁梁鳳儀於峰會發言中稱,香港並非一日建成,是在每一次風雨洗禮後又涅槃重生(reborn stronger after each and every challenge),相信香港具備游刃有餘的韌性與抗風險性。



淨流入投資基金的資金金額按年復甦93%

梁鳳儀發言中引述數據指,就持牌公司而言,外資控股比例始終維持在15%左右。在過去的三年中,本港對沖基金經理、私募股權基金經理人和家族辦公室的總數,增加了24%。

就去年而言,她表示,淨流入投資基金的資金金額按年復甦了93%,資產管理規模則有中單位數升幅,有限合夥基金數量增加了30%。

籲提升市場流動性 促互聯互通

因此她提出5點建議,包括提升市場流動性,減少交易成本;促進互聯互通,與大灣區、沙特、泰國等多地區合作;強化離岸人民幣交易中心地位,鼓勵人民幣計價的結算交易;與港交所合作加強上市公司ESG披露;改革IPO機制,鼓勵AI、半導體等新技術企業來港上市或二次上市等。