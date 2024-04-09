K Cash李根泰料樓價今年升5至10%　利好無抵押業主貸款業務

K Cash （2483）去年無抵押業主貸款業務佔總收益約68.7%，為主要收益來源，該業務產生的利息收入按年增16.4%至1.7億元。公司行政總裁李根泰表示，政府撤辣利好樓市，利好物業估值，所審批的無抵押貸款額度，料能有進一步提升，故相信會利好該業務，有信心今年該業務利息收入仍能保持雙位數增長。該業務壞賬率僅約1%。



高息環境利好財務公司業務

李根泰表示，高息環境等因素令銀行收緊信貸審批，利好財務公司業務。雖然下半年市場預計美國聯儲局將減息，但銀行或會信貸審批仍會偏緊，加上政府撤辣利好樓市及相關行業，為整體經濟帶來支持，相信會提升個人投資或者開展生意意欲，能利好有關業務。

不過，高息環境加上樓市下跌，令貸款人無力償還及破產。即使收樓，財務公司所得的抵押品價格也大幅下跌。過去13個月本港財務公司倒閉數目達160家。李根泰表示，隨著樓市復甦，預計行業結業潮已近完結，也會留意合適的收購機會。

對飲食企業貸款持審慎態度

他預計，今年樓市交投因撤辣而料增加至逾10萬宗，較去年33年新低的5.8萬宗翻約1倍。樓價方面，由於發展商仍有庫存需清理，而土地供應仍充裕，預計全年僅錄得溫和升幅約5至10%，而該升幅料已有所反應。

目前K Cash 95%業務來自個人貸款，其餘5%為中小企。中小企業務方面，目前對於依賴本地消費的飲食業貸款，會持較為謹慎態度。

李根泰又表示，目前放款資金來源主要為銀行借貸，公司也有尋求多個海外資金來源，並正與日本眾籌平台接洽。先付後買信用卡業務方面，目前正處於試業階段，預計今年6月至7月會正式推出。