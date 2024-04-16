10life指本港紅利產品不足4成達預期目標　行業表現差距大

保險產品比較平台10life分析了最新紅利實現率數據，涉及19家保險公司，3,290個紅利實現率數據點，覆蓋640款分紅產品包括儲蓄保險及年金等，發現本港保險市場上只有不足四成（37%）數據可達預期回報，而且保險公司之間的紅利實現率表現參差，評分差距大，介乎8%至788%，反映其表現不穩定。



評分最高為中銀人壽 最低為恒生保險

根據10life評分，目前排行紅利實現榜首的是中銀人壽，最低評分的是恒生保險。不過需要留意的是，中銀人壽紅利實現率有95%，低於保誠保險的100%，但前者達到紅利七成以上的數據佔比則為100%，而保誠則僅有81%，意味前者紅利較為穩定，後者波動水平較大。而恒生保險雖然評分最低，但並不代表其實際紅利低於其他保險公司。

10life行政總裁倫沛然表示，選購分紅產品包括儲蓄保險，除了紅利實現外，也可比較不同產品的保證回報率，及目標年期。由於分紅保單屬於長線理財工具，不建議早期退保，且一般保單首5年的非保證回報非常少，較容易達到100%或以上紅利實現率，但隨著保單年期增長，紅利實現率就開始下跌。

他指出，非保證回報始終存在不確定性，受市況波動、公司投資表現及分紅政策影響，要持續地實現接近100%紅利實現率實不容易，並非所有分紅產品都符合預期回報且表現穩定，消費者投保時應認真了解。