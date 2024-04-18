人行指保持人民幣匯率基本穩定決心不變　貨幣政策仍具有空間

中國人民銀行副行長、國家外滙管理局局長朱鶴新在國新辦新聞發布會上表示，保持人民幣滙率基本穩定的目標和決心不會變，人民幣滙率也有條件、有基礎保持基本穩定；將堅持兼顧內外均衡，堅決對順周期行為予以糾偏，防止市場形成單邊預期並自我強化。



他稱，近期人民幣滙率總體保持穩定；受外部衝擊影響人民幣兌美元滙率出現一些波動，但人民幣兌一籃子貨幣總體保持穩定；人民幣滙率走勢會呈現雙向波動；強調人民幣滙率保持基本穩定在宏觀上、微觀上都有堅實基礎。

朱鶴新又指，未來貨幣政策仍有空間，密切觀察政策效果及經濟恢復、目標實現情況，擇機用好儲備工具。

另一方面，今年首季貸款投放比例向歷史平均水平回歸，為未來3個季度的信貸增長留足空間。

外資年內增持400億美元境內債

此外國家外管局副局長、新聞發言人王春英在國新辦新聞發布會上表示，近一段時間以來，境外機構投資境內債券規模有明顯提升，今年以來已經累計淨增持境內債券416億美元。

她續稱，3月底，70多個國家和地區的1,100多家境外機構進入境內債券市場，持倉量佔境內債券託管量的比重達2.6%，比去年底上升0.2個百分點。展望未來，境外機構投資境內債券有望延續穩定態勢，外資投資中國債券市場具有穩定、可持續的提升空間。

王春英又稱，今年首季度，境內市場主體結滙需求略有減弱，購滙意願並沒有持續上升。近年來境內主體更加適應滙率波動，對滙率預期較為平穩，會根據實際需求開展結售滙。