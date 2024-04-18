信資通4月26日起提供服務　市民每12個月向服務商索取1份信貸報告

金管局歡迎香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及香港持牌放債人公會今日（4月18日）聯合宣布，「信資通」將於4月26日開始提供服務。



金管局一直與行業公會緊密合作，在香港引入多於一家個人信貸資料服務機構，以促進香港個人信貸資料服務的市場競爭，提升香港個人信貸資料服務機構的服務水平，並減低現時因市場只有一家商業營運的服務提供者而衍生的營運風險，特別是單點失誤的風險。

「信資通」作為「金融科技2025」策略下發揮數據基建潛能和推動香港金融科技發展的一項重要舉措，獲金管局全力支持。隨着「信資通」投入服務，香港個人信貸資料服務將邁進新的里程碑。金管局樂見市民將透過「信資通」，從多家信貸資料服務機構獲得安全及可靠的個人信貸資料服務。

香港銀行公會表示：「『信資通』的推出是本港個人信貸資料服務發展上的重要里程碑。新模式涉及多個不同機構的參與和構建全新的信貸資料平台。各相關方一直通力合作，期望為市場提供安全可靠的個人信貸資料服務。」為加強公眾對「信資通」的認識，行業公會將推出宣傳短片及在社交平台發佈貼文，介紹相關詳情。

「信資通」開始提供服務後，市民可每12個月向每家個人信貸資料服務機構免費索取一份信貸報告，以了解個人信貸狀況。在索取報告前，市民可先向個別個人信貸資料服務機構查詢詳情，包括申請手續、索取報告方法，以及每日申請限額等。市民可以在每12個月的任何日子內免費索取信貸報告，因此市民無須急於在「信資通」剛推出服務時索取免費信貸報告。行業公會提醒市民，相關報告僅供個人參考之用，不應於任何信貸申請中使用這份報告。信貸提供者評估信貸申請時，信貸評分並非其唯一的考慮因素。

三家個人信貸資料服務機構提供服務後，將持續收集用戶意見，以加強服務和提供更多功能，滿足客戶需要。

環聯支持「信資通」所代表的多家個人信貸資料服務機構模式，引領信貸行業和香港社會邁向新時代。「信資通」將進一步推動香港市場創新及普及金融，兩者均為鞏固香港作為國際金融中心的重要基石。「信資通」由香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及香港持牌放債人公會（統稱「行業公會」）共同推出。