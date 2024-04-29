世茂曾爆升7成　內房全面抽升　成都今日起取消限購

內地再有城市針對樓市推出措施。「成都住建」公眾號，指成都出台《關於進一步優化房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，當中提到為滿足合理住房需求方面，從4月29日起全市範圍內住房交易不再審核購房資格，全市商品住房專案不再實施公證搖號選房，由企業自主銷售。



內地屢傳深圳亦將優化調整限購政策，據內媒報道，指獲深圳市住建局回應，深圳將結合房地產市場實際情況，在深圳市委、市政府領導下，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進該市房地產市場平穩健康發展；相關政策資訊以市住房和建設局官方公佈為准。

另一方面旭輝（0884）公布，其已與境外債券持有人小組就全面提案原則上達成一致。基於該公司目前可得資料，組成債券持有人小組的持有人合共持有或控制公司優先票據、永續證券及可換股債券本金總額約43%。針對總體境外負債，該公司力求通過對綜合資產負債表進行去槓桿化（目標為削減約33億美元至40億美元的債務）。

受到有關消息刺激，內房股今日表現強勁。截至下午2時28分，旭輝升25%。其他內房股方面，世茂（0813）更一度抽升74.6%，最新報0.54元，升52%。融創（1918）升29%，雅居樂（3383）升23.2%，萬科（2202）升20.9%，龍湖（0960）升9.3%。