工商銀行周三擬發行內地首隻TLAC非資本債券　規模300億人幣

工商銀行（1398）公告指，將於周三（15日）發行內地首隻TLAC非資本債券（總吸收虧損能力債券），發行規模為300億元人幣（下同）。內銀板塊現逆市微升，工行升0.2%，報4.5港元。



據公告，今次債券品種一的債券發行規模為200億元，為4年期固定利率債券；品種二的債券發行規模為100億元，為6年期固定利率債券。就利率而言，債券採用固定利率形式。最終票面利率將通過簿記建檔、集中配售方式確定。票面利率一經確定，在債券存續期內固定不變。



2022年4月，人民銀行、原銀保監會發佈《關於全球系統重要性銀行發行總損失吸收能力非資本債券有關事項的通知》，推出TLAC非資本債券，即全球系統重要性銀行為滿足總損失吸收能力要求而發行的、具有吸收損失功能、不屬於商業銀行資本的金融債券。

四大內銀將面臨2025年初的考核，即滿足TLAC風險加權比率不低於16%。（資料圖片）

四大內銀2025年初需臨TLAC能力考核

當前，工商銀行、農業銀行（1288）、中國銀行（3988）、建設銀行（0939）、交通銀行（3328）五間銀行入選G-SIBs，由於交行2023年首次上榜，對於TLAC能力考核其可有3年過渡期，而其他四大內銀則將面臨2025年初的考核，即滿足TLAC風險加權比率不低於16%。

年初時，多間內銀均已透露TLAC發行計畫，如中行就指董事會同意分批次發行不超過1500億元人民幣或等值外幣的減記型TLAC非資本債務工具，募集資金用於補充該行TLAC。農行則稱，發行總額為不超過500億元人幣或等值外幣；建行規模就不超過500億元。