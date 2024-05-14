阿里巴巴今晚放榜　美股最新持倉披露　首季只睇中呢隻個股！

阿里巴巴（9988）今夜美股盤前，將公佈首季業績，公司港股股價走高，現逆市升2%，報82.9元。



公司昨日在美國證監會官網SEC，披露截至今年3月底，美股持倉情況。公司目前持有6隻股票，持倉規模從4.2億美元，降至1.5億美元。季度內，公司清倉了1000萬股B站（9626；美：BILI），反買入知乎（2390；美：ZH）170萬股。



阿里巴巴美股最新持倉披露。（SEC官網）

微博持倉佔比最大 首季建倉知乎

當前其美股持倉中，微博（9898；美：WB）持倉佔比最大，且數量不變，持有900萬股，貨值8181萬美元。居於第二的則是小鵬汽車（9868；美：XPEV），持有665萬股，貨值5107.2萬美元。

值得一提的是，本季度阿里巴巴建倉內地知識類平台知乎（2390；美：ZH），持有175萬股，貨值715.7萬美元，在阿里始終進行的「斷捨離」減持動作中，成為唯一獲青睞的幸運兒。

阿里巴巴將於今晚公佈業績。（資料圖片）

首季清倉B站 B站年初至今漲近3成

對比上季度公示文件，阿里首季清倉了1000萬股B站（9626；美：BILI），B站近來漲勢迅猛，現於港股就漲5.3%，報121港元，年初至今已經漲約29.3%。此外，摯文集團（美：MOMO）、23andMe（美：ME）、1stdibs.com （美：DIBS）同樣被清倉。

阿里巴巴上次披露時，美股持倉情況。（SEC官網）

曾稱物流持股屬戰略投資 不會減持

阿里季度內擱置菜鳥IPO計劃時，公司主席蔡崇信就直言，與物流有關的持股，屬於戰略性投資，不會減持。其中內地物流企業「百世」（美：BEST），果真持股就仍未有變化，相信阿里減持非核心資產的動作，同樣會成為今晚業績會的一大焦點。