阿里巴巴指擁近300億美元可回購資金　罕披露呢項收入引大行追問

阿里巴巴（9988）公佈截至3月底首季以及2024財年業績，首季經調整淨利潤（non-GAAP）錄得244.2億元（人民幣，下同），按年挫11%，公司指，主要由於對於電商業務投入增加，以及對菜鳥員工的留任激勵。不過期內總收入錄得2218.7億元，按年增7%。



結合業績電話會中，管理層對於大行分析師的提問，阿里雲業務發展以及AI方面的收入，成為首要關注重點。公司CEO吳泳銘表示，預計阿里雲的商業化營收在2025財年下半年能重返雙位數增長。



2024財年以165億美元回饋股東 尚有近300億美元回購子彈

阿里指，向每股普通股派發0.125美元定期現金股息，及一次性特別現金股息每股0.0825美元，兩者均以美元支付。股息總額約為40億美元。公司在2024財年合計向股東回饋165億美元，高於上一財年的134億美元，上財年流通股數減少5.1%。

阿里巴巴主席蔡崇信指，公司長期以回購派息的方式回饋股東，未來仍將持續，並非短期才開始的措施，公司尚且有逾290億美元的資金，可用於回購。

阿里巴巴公司在2024財年合計向股東回饋165億美元，高於上一財年的134億美元。（資料圖片）

淘天GMV恢復健康增長 下半財年新推商業化產品振CMR匹配度

作為核心業務的淘天分部，收入按年增長4%至932.2億元，阿里指，2025財年淘天集團商品交易總額（GMV），會隨着消費體驗的提升逐漸恢復健康增長。而大行分析師亦不斷追問GMV與客戶管理收入（CMR）的匹配度問題，公司指將在下半財年，逐步推出與新的產品機制和平台演算法相匹配的商業化產品，進一步提升以CMR為核心的營收水平，提升商家滲透率。

主席蔡崇信直言不諱提及，當前中國消費者的家庭現金儲備，約有19萬億美元的水平，其具備消費的能力，只是因為房地產等諸多外圍經濟因素，缺乏消費信心，而內地近來頻有放寬房地產限購等政策，有利於信心回暖，而淘天將首要致力於提振消費頻次，優化用戶體驗，從而將收入增長，以及變現率的匹配化作水到渠成的過程。

蔡崇信指，內地消費者不缺乏消費能力，只欠缺消費信心。（資料圖片）

罕有披露AI產品收入錄得三位數增長

今次業績會的一大重點，則是阿里雲的收入，以及公司AI發展情況。本季度，核心公共雲產品收入實現雙位數增長。在大模型、互聯網、金融、智能汽車等行業的強勁需求拉動下，來自AI的產品相關收入，更是獲得三位數的同比加速增長，這也是公司罕有單獨披露AI產品收入情況。

吳泳銘指，阿里雲的商業化營收，也就是剔除集團內客戶的阿里雲收入，在2025財年下半年能重返雙位數增長。目前公司雲業務新的增量來自於高毛利的公有雲、以及AI相關產品，不過他也直言，阿里的AI是十年大周期的早期階段，不過利潤率仍健康，還將有更長期的投入。

公司指目前阿里自研大模型通義團隊在4月底開源1,100億參數的模型，在全球開源模型中處於頂尖水平，而全球AI公司的發展方向其實均為通用人工智能，惟路徑選擇有別，不過AI對於阿里的現實意義，即與阿里雲商業模式天然匹配，未來還將與與AI軟硬件協同優化， 為其他業務提供具體模型的支撐。

公司還宣布，始終致力於在香港主要上市做準備，預計於8月底完成轉換。（資料圖片）

預計8月完成香港主要上市轉換 料可納港股通吸北水

就分部而言，淘天首季收入增4%至932.2億元；雲智能集團收入增3%至 256億元；阿里國際數字商業集團（AIDC）收入增長 45%至274.5億元；菜鳥收入增長 30%至245.6億元。公司指，首季少賺主要由於對於電商業務投入增加，以及對菜鳥員工的留任激勵。

公司還宣布，始終致力於在香港主要上市做準備，預計於8月底完成轉換，屆時即可納入港股通北水交易範圍，業績會中管理層重申了這一點。