阿里巴巴上季經調整純利244.2億人幣　按年挫11%　派息20.75美仙

阿里巴巴（9988）公佈截至3月底首季以及2024財年業績，首季經調整淨利潤（non-GAAP）錄得244.2億元（人民幣，下同），按年挫11%，較市場預計的262.4億元為低。公司指，主要由於對於電商業務投入增加，以及對菜鳥員工的留任激勵。



期內總收入2218.7億元，按年增7%，勝於市場預計的2198億元。歸屬於普通股股東的淨利潤為32.7 億元。淨利潤為人民幣9.19億元，按年下降 96%，主要是由所持有的上市公司股權投資按市值計價變動而產生的淨虧損，而去年同期則為淨收益所致。

加碼合派股息40億美元 預計8月完成香港主要上市轉換

集團指，會向每股普通股派發0.125美元定期現金股息，及一次性特別現金股息每股0.0825美元，兩者均以美元支付。股息總額約為 40 億美元。集團亦預計，自願轉換為於港交所雙重主要上市，將於8月底完成轉換，將適時就主要上市轉換日期另行公告。

阿里巴巴。（資料圖片）

淘天GMV錄得雙位數增長

阿里季度內，淘天集團線上MV及訂單量實現同比雙位數增長，由購買人數及購買頻次的強勁增長所帶動。季度 88VIP 會員數量同比雙位數增長，超過 3,500 萬。今年首季，淘天集團收入按年增長 4%至932.2億元。值得注意的是，客戶管理收入同比增長 5%，主要由搜索和推薦帶來的強勁收入增長所帶動。

公司首席執行官吳泳銘指，業績表明公司的戰略見效，阿里正在重回增長軌道。就分部而言，淘天首季收入增4%至932.2億元；雲智能集團收入增3%至 256億元；阿里國際數字商業集團（AIDC）收入增長 45%至274.5億元；菜鳥收入增長 30%至245.6億元。

公司首季經營活動產生的現金流量淨額為233.4億元，相較 2023 年同期的314.01億元下降 26%。自由現金流153.6億元（21.27 億美元），相較 2023 年同期的322.7億元下降 52%。自由現金流下降主要反映了本季度資本性支出的增加，其中大部分體現了對阿里雲基礎設施上的投入，以及2023年同期所收取螞蟻集團的特別股息人民幣105.2億元。

阿里巴巴全日收升1.8%，報82.7港元，全日成交額64.8億港元。