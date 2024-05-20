國泰4月客運量按年增26%至174萬人次　料學生暑假回港帶動需求

國泰公布4月營運數據。4月載客量為174.15萬人次，按年增加26.1%，月收入乘客千米數按年升27.8%。



國泰又指出上月客運載率按年跌5.4個百分點至81.6%，而可用座位千米數增加36.2%。

國泰亦表示4月貨運量為11.74萬公噸，按年增加7.4%，月內貨物收入噸千米數跌跌0.4%，運載率跌4.2個百分點至59.5%，可用貨物噸千米數按年增加6.6%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示：「4 月份的客運業務表現理想，主要受惠於各地的假期及大型活動帶動的商務及休閒旅行。4 月上旬，適逢復活節及國泰/滙豐香港國際七人欖球賽，往來香港的客運流量增加。隨後，印尼和泰國的節日帶動從東南亞前往香港、內地、日本及其他區內目的地的需求有所上升。臨近 4 月底，內地及日本準備進入『黃金週』假期，帶動來自兩地的強勁需求。 「另外，月內商務出行需求穩健，特別是於廣州舉行的『中國進出口商品交易會』，尤其帶動了來自美國的商務客運需求；而連接香港國際機場及廣州琶洲碼頭的多式聯運代碼共享快船服務，方便往返鄰近展覽會場，因此深受經香港轉機的海外顧客歡迎。」

國泰上周五（29日）取消29日至1日期間、逾70班航班。（資料圖片／余俊亮攝）

歡迎內地再增加8個個人城市

劉凱詩又指出，「國泰航空歡迎『個人遊』計劃於月內進一步擴展多八8個內地城市，居住於這些城市的內地居民可透過計劃以個人身份訪港。計劃擴展將有助吸引更多旅客訪港，並促進香港旅遊業的持續增長及發展。國泰航空期望為更多來自不同內地城市的旅客提供優質的航空服務。國泰集團於今年夏季每周營運多達210對航班往返香港及內地。未來數月，國泰集團將繼續開拓更多新航點及增加客運航班數量，包括國泰航空於下個月恢復巴塞隆納的客運服務，以及香港快運分別於5月及6月開通的三亞及克拉克航線。客運方面，預計留學生於暑假回港將帶動 6、7月的客運需求，我們對暑假高峰期的前景亦保持樂觀。貨運方面，我們預計貨運量在未來數月將穩步增長，尤其是亞洲和北美之間的貨運航線。」