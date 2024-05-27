小米SU7｜即日起來港展出僅此三天！　想睇車？可前往呢個地點

小米（1810）汽車SU7自發佈以來，一直引發熱議。小米汽車殺到來香港，從今日起（27日）一連三天，將在香港四季酒店，瑞銀UBS論壇外展出。



本港市民可在展出的三天，前往上述地點看車，同時可了解到利用語音使用車載的「小愛同學」語音系統，控制部分功能，不過暫不可駕駛。展出的版本為SU7標準版寒武岩灰版，而海灣藍色系就未有出現。

料廣東話控車將先於英文控車推出

據現場消息，小米汽車如若出海，第一站料選址香港，稱有內部觀點認為，香港是小米汽車高端化市場的重要城市選擇地，打通香港市場，才便於面向全球。

目前車載語音系統，尚只支持普通話操控，不過據現場預計，廣東話操控版料將先於英文版推出，屆時即可用廣東話控制車輛。

小米今次展示版本仍只是左軚版，不過據介紹，由於小米的汽車轉向控制、剎車等都是電能控制，而非物理控制，因此左軚與右軚之間，並沒有技術難關需攻克。

小米首席執行官雷軍4月北京車展的新聞發布會上，曾發表講話。（資料圖片）

小米曾指6月起「雙班生產」 全年挑戰交付12萬輛

而此前財報業績會中，小米最新提出全年挑戰交付12萬輛的交付目標，預計今年6月將提升至「雙班生產」，目標單月交付1萬輛。不過現場消息也指，12萬的交付目標具挑戰性，不過正致力提升產能，稱在電動車競爭激烈的當下，「不會讓客戶等這麼久」。