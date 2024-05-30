減息2024|聯儲局減息在即?保守穩賺4.53%高息 傳統銀行外理想選擇

聯儲局減息的消息甚囂塵上，若真有其事，意味著銀行存款利率降低，對於依賴傳統銀行利息的「好息一族」來說，收益可能會受到影響。



針對承受風險能力較低、對投資認識較少，又或是沒時間管理資產的人士，儲蓄保險是依靠銀行派息以外的儲蓄工具選擇，富衛推出的中期儲蓄保險計劃—智優盛儲蓄保險計劃，是市場上罕有的全保證回報， 鎖定8年保證期滿回報率高達每年4.53%*，無懼減息周期來臨，一個計劃同時兼備儲蓄、人壽保障及保單延續功能，保守穩賺，助你實現財務目標。

鎖定8年保證回報每年高達4.53%* 無懼經濟不確定性

相對於市場上其他短期儲蓄保險，只提供2至3年的保證回報，富衛智優盛儲蓄保險計劃擁有較長的8年保障期，期滿後回報率更高達每年4.53%*(相等於已繳躉繳保費之142.5%)，面對市場波動、經濟不確定性等因素，計劃為你提供了一個穩定的收入來源，成為避險族群做定期以外的理想選擇。無論是追求穩定高息收益、創造持續收入來源的「好息一族」；為子女未來做長期規劃、準備送子女到外國升學的父母；偏好低風險投資、確保對抗難以預測的市況的人士，還是即將退休、希望善用強積金自製長糧的人士，都可以從計劃中獲得安全、穩定且具有競爭力的回報，無後顧之憂。

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入場門檻低 理想避險投資工具

相較於依靠銀行派息，富衛智優盛儲蓄保險計劃的高息收益在實際操作上更加具有彈性，雖然前者可能提供較高的利率以吸引投資者，但它們通常有較高的門檻和附帶條件，對實際存款金額有所限制。而富衛智優盛儲蓄保險計劃則簡單靈活，只需一次過繳清保費，無論是小額還是大額投資，都能夠享受到穩定的高回報。「投資涉及風險」，保險公司的信譽是投資時首要的考量，富衛作為一間知名保險公司，具有豐富的經驗和信譽，為投資者提供了額外的信心和保證。對於希望保守投資、長期計劃並追求高回報的人群，選擇富衛智優盛儲蓄保險計劃，收取高息的同時，他們的資金亦獲得周全可靠的保護和管理，讓未來規劃更有把握 ！

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(資料及相片由客戶提供)

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​上述產品由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司） （「富衛人壽」） 承保。上述產品資料不包括保單的完整條款及受相關計劃之條款及細則約束，有關上述產品特點、保障權益及完整之條款、不保事項及主要產品風險詳情，請參閱富衛網站、相關產品小冊子及保單條款。

*限額銷售，售完即止。由於供應期有限，富衛人壽保留不接受客戶保單申請之權利。 智優盛儲蓄保險計劃提供每年4%保證期滿回報率, 由即日起至2024年6月30日投保可享額外4%保費折扣優惠, 折扣後保證期滿回報率可高達每年4.53%. 優惠受條款及細則約束. 詳情請瀏覽富衛香港網站、相關小冊子及保單條款。此產品為限額發售產品，供應期有限，並由富衛人壽酌情決定，富衛保留不接受客戶保單申請之權利，並全數退回已繳交之保費及保費徵費而不會支付任何利息。

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