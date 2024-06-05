中美關係｜內地AI晶片商據報設計性能較低GPU　供台積電生產

內地人工智能（AI）晶片公司據報正設計性能較低的處理器，以確保面臨美國限制措施下，可得到台積電生產。報道引述知情人士透露，沐曦（MetaX）和燧原科技（Enflame）於2023年底向台積電提交性能降級的芯片設計，以遵守美國限制。之前這些公司宣傳自己的芯片可與Nvidia（英偉達）的圖形處理器 （GPU） 相媲美。



為阻止中國軍方在AI和超級運算方面取得突破，美國對Nvidia等公司的高度複雜處理器和芯片製造設備實施一系列出口管制，限制也阻止台積電以及其他海外芯片製造商接受訂單生產這些產品。

《路透》引述消息指，沐曦開發了一款C280的降級產品，並補充說其最先進的GPU C500在中國的庫存此前已售罄。

中美晶片戰・中美貿易：圖為2022年2月25日路透社拍攝的設計照片。相中見電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters）

僅中芯可大批量生產先進GPU

沐曦和燧原科技都被稱為「小巨人」，也就是因在關鍵領域具有發展潛力而被中國當局看重的新創企業，這令其有資格獲得國家支持。沐曦由前AMD高層於2020年創立，至於成立於2018年的燧原科技，支持者包括騰訊 （0700） ，公司去年籌集27億美元資金。

消息人士又稱，雖然中國估計有44家晶圓代工廠，但只有中芯國際 （0981） 有能力大批量生產先進GPU，而直到最近中芯國際這一級別的產能還是完全為華為預留的。