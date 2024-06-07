內地5月出口勝預期 按年升幅擴大至7.6%
撰文：陳惠娜
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內地5月出口升幅擴大兼勝預期！中國海關總署公布，以美元計價，中國5月進出口5,220.7億元，按年增長5.1%。其中出口3,023.5億元，增長7.6%，高於市場預期增長5.7%，且高於4月的1.5%。不過，進口則只按年升1.8%至2,197.3億元，低於市場預期升4.3%，亦遠遜4月升8.4%。貿易順差826.2億元。
以人民幣計價，5月進出口則為3.71萬億元，按年增長8.6%。其中出口2.15萬億元，增長11.2%；進口1.56萬億元，升5.2%；貿易順差5,864億元。
今年首5個月，以美元計，進出口總值2.46萬億元，按年升2.8%。其中，出口1.4萬億元，增長2.7%；進口1.06萬億元，升2.9%。貿易順差3372.1億元，擴大1.8%。
以人民幣計價，首5個月，進出口總值17.5萬億元，按年升6.3%。其中，出口9.95萬億元，增長6.1%；進口7.55萬億元，升6.4%；貿易順差2.4萬億元，擴大5.2%。
內地4月進出口貿易總值3.64萬億元 增長8%就業人口5年間大減22萬 進出口貿易最傷 這些行業成逆市奇葩海關總署﹕今年首季內地出口增長8.4% 貿易順差1.41萬億元人民幣上月內地出口增16.6%至約2.1萬億元人民幣 貿盈4606億元人民幣