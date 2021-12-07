上月內地出口增16.6%至約2.1萬億元人民幣　貿盈4606億元人民幣

中國海關總署網站公布，今年前11個月，中國進出口總值35.39萬億元（人民幣‧下同），按年增長22%，比2019年同期增長24%。其中，出口19.58萬億元，按年增長21.8%，比2019年同期增長25.8%；進口15.81萬億元，按年增長22.2%，比2019年同期增長21.8%；貿易順差3.77萬億元，按年增加20.1%。

11月份，中國進出口總值3.72萬億元，按年增長20.5%，按月增長11.4%，比2019年同期增長29.6%。其中，出口2.09萬億元，按年增長16.6%，按月增長7.6%，比2019年同期增長33.4%；進口1.63萬億元，按年增長26%，按月增長16.6%，比2019年同期增長25%；貿易順差4,606.8億元，按年減少7.7%。

一般貿易進出口增長、比重提升。前11個月，中國一般貿易進出口21.81萬億元，按年增長25.2%，佔中國外貿總值的61.6%，比2020年同期提升1.6個百分點。其中，出口11.91萬億元，增長24.9%；進口9.9萬億元，增長25.6%。同期，加工貿易進出口7.64萬億元，增長11%，佔21.6%，下滑2.1個百分點。其中，出口4.79萬億元，增長9.4%；進口2.85萬億元，增長13.6%。

此外，中國以保稅物流方式進出口4.44萬億元，增長28.5%。其中，出口1.66萬億元，增長39%；進口2.78萬億元，增長23%。

首11個月對東盟貿易額增逾2成

對東盟、歐盟和美國等主要貿易伙伴進出口均增長。前11個月，東盟為中國第一大貿易伙伴，中國與東盟貿易總值5.11萬億元，增長20.6%，佔中國外貿總值的14.4%。其中，對東盟出口2.81萬億元，增長18.9%；自東盟進口2.3萬億元，增長22.8%；對東盟貿易順差5094.7億元，增加3.8%。歐盟為中國第二大貿易伙伴，與歐盟貿易總值為4.84萬億元，增長20%，佔13.7%。其中，對歐盟出口3.01萬億元，增長23.9%；自歐盟進口1.83萬億元，增長14.2%；對歐盟貿易順差1.18萬億元，增加42.5%。美國為中國第三大貿易伙伴，中美貿易總值為4.41萬億元，增長21.1%，佔12.5%。其中，對美國出口3.36萬億元，增長19.2%；自美國進口1.05萬億元，增長27.5%；對美貿易順差2.31萬億元，增加15.8%。日本為中國第四大貿易伙伴，中日貿易總值為2.2萬億元，增長10.7%，佔6.2%。其中，對日本出口9790.3億元，增長8.8%；自日本進口1.22萬億元，增長12.2%；對日貿易逆差2422.8億元，增加28.4%。

民營企業進出口增速最快、比重提升。前11個月，民營企業進出口17.15萬億元，增長27.8%，佔中國外貿總值的48.5%，比2020年同期提升2.2個百分點。其中，出口11.24萬億元，增長26.4%，佔出口總值的57.4%；進口5.91萬億元，增長30.8%，佔進口總值的37.4%。同期，外商投資企業進出口12.72萬億元，增長13.1%，佔中國外貿總值的36%。其中，出口6.71萬億元，增長15.3%；進口6.01萬億元，增長10.9%。

此外，國有企業進出口5.39萬億元，增長27.3%，佔外貿總值的15.2%。其中，出口1.58萬億元，增長20.7%；進口3.81萬億元，增長30.2%。