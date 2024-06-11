領展一度瀉半成　遭中金削目標價　惟高盛早前維持「買入」評級

遭中金下調目標價，領展﹙0823﹚股價今日﹙11日﹚明顯受壓。該股今早開市低開逾3%，之後一度挫約5%，其後稍稍回順，收市報32.4元，挫4.4%，成交額5.92億元。



香港零售業持續疲弱，中金發佈研究報告下調領展目標價15%至40元，同時對領展2025年每單位分派﹙DPU﹚預測下調4%至2.57元，且2026年DPU預測按年持平，但續予「跑贏行業」評級。

高盛維持領展「買入」評級

不過，高盛早前發表研究報告對領展房地產投資信託基金（0823）維持「買入」評級 ，目標價則由47.6元輕微下調1.5%至46.9元。

高盛指出，剔除租賃物業減值82億後，領展基本利潤按年增4%至62億元，符合該行預期。 與此同時，新加坡及上海收購業務，支持領展24財年收入按年增長10.7%。

高盛稱，儘管有投資者擔心更多香港居民「北上」深圳旅遊和消費影響，但領展2024年於上、下半財年的香港收入分別按年增長1.4%及3%，加上2023年3月完成的兩項新加坡資產收購，為領展提供了整整6個月的貢獻，以及2024年2月收購的上海「七寶萬科」廣場剩餘50%股權，支持2024財年整體收入按年穩定增長10.7%。

投資者擔憂港人「北上」消費或影響領展業務。(歐嘉樂攝)

至於負債，領展由2024上半年財年的460億元小幅上升至下半財年的490億元，淨負債與總資產比率為19.5%（2024上半財年末為18.5%）。其流動資金仍充裕，達185億元，其中包括100億元手頭現金以及85億元未動用現金。

高盛補充，隨著基礎設施的改善和通勤時間縮短，香港和深圳之間的雙向流通性和旅行的增加不足為奇，相信領展商提供的「便利」仍有助於支持本地日常必需品購物，尤其是工作期間，再考慮到領展潛在併購及執行策略能力，故維「買入」評級。