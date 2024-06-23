中美墨聯手打擊洗錢　芬太尼如何成洗錢中介｜伽羅華

美國檢察官上周二（18日）宣布一項於打擊中國洗錢集團取得了重大突破，洗錢集團通過與墨西哥販毒集團合作，美方已對涉嫌參與這宗超過5,000萬美元毒品洗錢案的24名人士落案起訴，值得一提的是中方也參與美方的執法行動。

這是迄今被堵破的同類洗錢案中金額最大者，中國洗錢集團的合作者是惡名昭彰的墨西哥毒梟Sinaloa Cartel。由於中國富人需要向國外轉移資金，但每年每人只能向境外匯出5萬美元額度，所以對美元歐元等硬貨幣有強烈需求，而墨西哥販毒集團向美國販運芬太尼、可卡因和冰毒，手上持有海量美元現金，透過中國洗錢集團，毒梟可以將資金轉返回墨西哥本土。

在加州解封的起訴書中，美國緝毒局點名了兩名已被逮捕的疑犯，其一已被中國政府逮捕，另一名被墨西哥政府逮捕。這是美中墨三地政府在執法方面罕見的合作，去年11月底國家主席習近平訪美參加APEC，與美總統拜登會面，習曾答應協助美方打擊芬太尼在美被濫用的問題。

芬太尼：Members of the Sinaloa Cartel prepare capsules with methamphetamine in a safe house in Culiacan, Mexico, April 4, 2022. To match Special report MEXICO-DRUGS/CHAPITOS REUTERS/Alexandre Meneghini

習答應拜登協助打擊芬太尼

緝毒局指出，墨西哥販毒集團對芬太尼的出口負有主要責任，他們通常使用中國的原料來製造芬太尼。

這宗案件的焦點不在於販運毒品過程，毒品只是洗錢交易的中介之一，但令人玩味的是洗錢部分。墨西哥毒品交易額龐大，而只有中國洗錢集團能夠處理如此巨量的資金，它能借助散居海外的華人網絡，以「螞蟻搬家」方式轉移資產，加上中國居民有其他國家難以企及的走資需求，促使中國集團一躍成為全球最具實力的洗錢機器。

有財富顧問估算，2023年中國富豪透過地下錢莊將超過1,500億美元資產轉移海外，持續走資令中國外匯流失嚴重，也是中國政府願意與美方合作打擊芬太尼的原因。

從案情可以窺探出洗錢的端倪，中國洗錢集團僱用大批螞蟻，「螞蟻」將收取墨西哥毒販在美國某個州的拆家因銷售芬太尼所賺取的現金，然後洗錢集團將同等金額的資金轉移到以門面公司（front company）名義持有的中國銀行帳戶，一旦收到這筆資金，墨西哥洗錢集團就會將相應金額的墨西哥比索存入毒販控制的當地銀行帳戶。

中國集團洗錢具有先天優勢

這種被稱為「mirror trade鏡像交易」的交易方式讓洗白的資金不必實際跨境或合法的銀行系統。通過鏡像交易，中國洗錢集團取得能夠進入美國銀行體系的美元，這是通過美國小型銀行的帳戶中進行一系列存貸動作，便能隱藏毒資，而墨西哥毒販則取得販賣毒品的比索收入，實現了在不轉移資金的情況下轉移資金的能力。由於墨西哥銀行體系的運作沒美國本土般完善，美墨之間貿易量足可以為這筆巨量的比索資金進行第二次洗白。

鏡像交易在全球股票、貨幣及虛幣市場經常發生，若非細心觀察，很難證實是一對交易方在不同市場同時進行兩宗反向交易，轉移資金過程並不違法，問題主要出在交易對手。2011年至2014年間，有俄羅斯寡頭通過德銀以鏡像交易方式秘密將資金轉移至金融監管和控制範圍之外，其後德銀就有關金融詐欺事件向紐約和英國的金融監管機構繳交6.3億美元罰款。

有估計，全球在監管體制以外的黑市交易額約達2.55萬億美元，而大頭部分來自販毒交易所賺取的現金，而獨裁國家的黑市交易活動亦非常猖獗，中國一直致力去美元，但內地居民對美元有強烈需求，所以實行聯匯制度的香港也成為內地洗錢或黑市交易的首選地。

人行上周將中間價略為降至7.1196，是7個月以來低位。（視覺中國）

香港成內地人洗錢天堂

美國於本月中對對莫斯科交易所及其子公司實施制裁，並且將擴大對俄羅斯的二級制裁計劃，制裁對象新增俄羅斯儲蓄銀行（Sberbank）和俄羅斯外貿銀行（VTB）等俄國最大的兩家銀行。在盧布兌換美元和歐元的官方渠道遭到截斷後，俄國企業可能擔心中國銀行配合制裁，紛紛拋售人民幣，人民幣兌盧布連跌5日至11.51盧布，是自2023年5月以來最低位，近日回升至12.26盧布，1美元兌盧布的官方價為89盧布，黑市價則在200盧布左右。

今次二級制裁涉及個人和公司數目多不勝數，而且受制裁銀行在全球各地的分行都受二級制裁，任何與之交易或提供服務的公司無一倖免，例如被指為俄國提供黃金押運服務的香港威豹金融押運護衛。該公司具國企背景，亦獲公安支持經營武裝押運業務。

今次美國的二級制裁可能是導致人民幣新一輪貶值的推手，但下月舉行的三中全會計劃推行稅制改革也可能是推低人民幣的原因，近日中國多地政府成立「警稅作戰中心」，倒查民企長達30年違法未繳的稅款，希望解決日益枯竭的財政，不少內企或個人正設法轉移名下資產，以規避日益擴大的稅網。

三中全會擬推稅改 引發新走資潮

人行上周將中間價略為降至7.1196，是7個月以來低位，今年以來人行對中間價管控異常嚴格，稍微放鬆也反映市場拋售壓力巨大，需要有序適度進行貶值，否則只會虛耗外匯彈藥。在岸人民幣見1美元兌7.26，離岸人民幣則跌至7.29，尤其是5月初以來，人民幣跌勢明顯加速，迫使人行維持6月份貸款市場報價利率（LPR）不變，以免拉闊中美息差，對人民幣匯價產生負面影響。

在種種不利因素下，未來人民幣匯價走勢值得關注。據一項訪問央行儲備基金經理的調查顯示，近兩成受訪者有計劃增持美元，另12%於未來一兩年減持人民幣。

隨着市場對人民幣貶值的預期升溫，2023年退出股市的外資自2月份起重返股市，但6月也逆轉為賣家，通過滬港通北向資金撤出330億元人民幣，上周五滬綜指跌穿3,000點關，恒指在萬八亦岌岌可危，可能又要上演新一輪股市和人民幣保護戰。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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