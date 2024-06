中美墨聯手打擊洗錢　芬太尼如何成洗錢中介｜伽羅華

美國檢察官上周二(18日)宣布一項於打擊中國洗錢集團取得了重大突破,洗錢集團通過與墨西哥販毒集團合作,美方已對涉嫌參與這宗超過5,000萬美元毒品洗錢案的24名人士落案起訴,值得一提的是中方也參與美方的執法行動。

這是迄今被堵破的同類洗錢案中金額最大者,中國洗錢集團的合作者是惡名昭彰的墨西哥毒梟Sinaloa Cartel。由於中國富人需要向國外轉移資金,但每年每人只能向境外匯出5萬美元額度,所以對美元歐元等硬貨幣有強烈需求,而墨西哥販毒集團向美國販運芬太尼、可卡因和冰毒,手上持有海量美元現金,透過中國洗錢集團,毒梟可以將資金轉返回墨西哥本土。

在加州解封的起訴書中,美國緝毒局點名了兩名已被逮捕的疑犯,其一已被中國政府逮捕,另一名被墨西哥政府逮捕。這是美中墨三地政府在執法方面罕見的合作,去年11月底國家主席習近平訪美參加APEC,與美總統拜登會面,習曾答應協助美方打擊芬太尼在美被濫用的問題。

芬太尼:Members of the Sinaloa Cartel prepare capsules with methamphetamine in a safe house in Culiacan, Mexico, April 4, 2022. To match Special report MEXICO-DRUGS/CHAPITOS REUTERS/Alexandre Meneghini