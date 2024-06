港樓另一憂慮是產業空洞化　煲重Nvidia勿忘Open AI才是主角

毫無疑問,香港房地產應該是全球最悲觀的資產類別之一。 即使對於經驗豐富的逆向投資者來說,1)借貸成本高企、以及2)昂貴的每平方呎價格水平(與全球大多數主要一線城市相比)等因素也很難讓人找到明顯的積極因素。更糟糕的是,自2024年首季以來,香港銀行普遍不太願放貸,從而削弱了樓市交投活動。 即使中國內地的貨幣寬鬆以及住房措施將產生效益,本地樓市在可預見的未來仍不太可能受惠(除非出現與貨幣或利率體系相關的結構性變化)。

香港經濟的另一個挑戰可能包括製造業和高科技產業的「空洞化」。於1980年代,當時香港的電子製造業是這個「亞洲四小龍」成員的支柱產業之一。 諷刺的是,特別是自 1990 年代中來台灣以及韓國的電子或半導體發展變得越來越成功。反觀,似乎香港大多數電子製造公司已經從全球產業聯盟中消失了。偉易達(0303)仍然透過1)電子學習玩具以及2)EMS(各種消費及電子產品的合約製造業務)仍有所表現,但是該集團的主要研發及製造設施似乎在香港境外。

相關問題可能相當之嚴重,特別是如果我們考慮到這個時代的經濟價值鏈。 那些仍然掌握AI智慧、半導體和高科技材料技術(以及能力)的地區或企業來說,今時今日享有話語權。只不過,目前香港似乎看不到涉任何相關優勢。

Open AI/Microsoft陣營:2024年AI故事的核心

正如筆者在2023 年11 月26 日所寫的文章《Open AI 政變後 商業化含量或飆升 微軟更具話語權》中所指出的那樣,Open AI 在“政變”之後已變得更加「以商業或利潤為導向」。

時至今日,Microsoft(微軟)與 Open AI 之間的關係很顯然變得更加緊密。近期,Open AI與Microsoft已宣布推出能很好契合Copilot AI功能的AI PC產品(跟電腦品牌合作)。 此外,Apple似乎已經放棄了內部AI開發,並決定依賴 Open AI的LLM 。

如果說2023年生成式AI的核心發展是「Nvidia的GPU和HPC系統」,那麼2024年的趨勢應該是圍繞「Open AI/ Microsoft」陣營的各方持份者。至少,Apple指出了這一種趨勢。此外,消費電子設備中的AI晶片含量也是一個新趨勢。

台積電:Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) logo is seen near computer motherboard in this illustration taken January 8, 2024. (Reuters)