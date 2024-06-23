港樓另一憂慮是產業空洞化　煲重Nvidia勿忘Open AI才是主角

毫無疑問，香港房地產應該是全球最悲觀的資產類別之一。 即使對於經驗豐富的逆向投資者來說，1）借貸成本高企、以及2）昂貴的每平方呎價格水平（與全球大多數主要一線城市相比）等因素也很難讓人找到明顯的積極因素。更糟糕的是，自2024年首季以來，香港銀行普遍不太願放貸，從而削弱了樓市交投活動。 即使中國內地的貨幣寬鬆以及住房措施將產生效益，本地樓市在可預見的未來仍不太可能受惠（除非出現與貨幣或利率體系相關的結構性變化）。

香港經濟的另一個挑戰可能包括製造業和高科技產業的「空洞化」。於1980年代，當時香港的電子製造業是這個「亞洲四小龍」成員的支柱產業之一。 諷刺的是，特別是自 1990 年代中來台灣以及韓國的電子或半導體發展變得越來越成功。反觀，似乎香港大多數電子製造公司已經從全球產業聯盟中消失了。偉易達（0303）仍然透過1）電子學習玩具以及2）EMS（各種消費及電子產品的合約製造業務）仍有所表現，但是該集團的主要研發及製造設施似乎在香港境外。

相關問題可能相當之嚴重，特別是如果我們考慮到這個時代的經濟價值鏈。 那些仍然掌握AI智慧、半導體和高科技材料技術（以及能力）的地區或企業來說，今時今日享有話語權。只不過，目前香港似乎看不到涉任何相關優勢。

香港經濟的另一個挑戰可能包括製造業和高科技產業的「空洞化」。﹙資料圖片﹚

Open AI/Microsoft陣營：2024年AI故事的核心

正如筆者在2023 年11 月26 日所寫的文章《Open AI 政變後 商業化含量或飆升 微軟更具話語權》中所指出的那樣，Open AI 在“政變”之後已變得更加「以商業或利潤為導向」。

時至今日，Microsoft（微軟）與 Open AI 之間的關係很顯然變得更加緊密。近期，Open AI與Microsoft已宣布推出能很好契合Copilot AI功能的AI PC產品（跟電腦品牌合作）。 此外，Apple似乎已經放棄了內部AI開發，並決定依賴 Open AI的LLM 。

如果說2023年生成式AI的核心發展是「Nvidia的GPU和HPC系統」，那麼2024年的趨勢應該是圍繞「Open AI/ Microsoft」陣營的各方持份者。至少，Apple指出了這一種趨勢。此外，消費電子設備中的AI晶片含量也是一個新趨勢。

台積電：Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) logo is seen near computer motherboard in this illustration taken January 8, 2024. （Reuters）

台積電在先進晶片製造領域的領導地位：無晶圓廠半導體企業或將面臨更大的市場競爭

目前，幾乎大多數分析師、投資者以及 KOL 幾乎相信 Nvidia (NVDA) 是這個世界上「唯一的AI概念股」。 然而，這不太似是一個很健康的想法。

確實，現時用於大型AI HPC中心或AI伺服器的大多數AI晶片都依賴Nvidia提供的GPU晶片。

然而，大多數人可能忽略了一些重要趨勢。第一個是越來越多的美國科技巨頭正在開發內部AI晶片，以實現 1）更好的能源消耗效率以及 2）成本管理。 Alphabet（GOOG）現時所依靠的TPU AI晶片（與Broadcom合作），並不是Nvidia的產品。 最近有傳言稱，Alphabet 最早可能會在 2027 年考慮自行開發 TPU 晶片。

此外Microsoft也正在開發自研AI晶片，亦即Azure Maia 100和Cobalt 100晶片。 事實上，一些台灣產業分析師也預期Microsoft最快將於2024年第2季成為台積電的主要客戶之一。

Nvidia的GPU晶片具有運算能力強的優勢，並且對於LLM的訓練也有優勢。只不過、GPU在能耗效率、AI演算、成本效率等方面並不太具備優勢。 事實上，GPU 並不是專門為生成式 AI 時代設計的。相反，TPU（ASIC）以及NPU晶片是為了AI時代而專門設計的。

另外一個勢頭是，台積電的準壟斷地位（在製造先進晶片方面）有可能會削弱到無晶圓廠IC公司(Fabless IC companies)（例如Nvidia、AMD）的長期競爭力。 幾乎富可敵國的科技巨頭（例如Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta）大可以自行設計自家的AI晶片（使用ARM架構 + 藉助EDA軟體工具），而晶片製作的代工活動則交給台積電吧。

Microsoft的最新股價為449.8美元，Nvidia的股價為126.6美元。Nvidia上週一度超越Microsoft成為全球市值最高的上市公司，而微軟則很快再次成為全球市值的第一名。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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