港樓另一憂慮是產業空洞化 煲重Nvidia勿忘Open AI才是主角
毫無疑問，香港房地產應該是全球最悲觀的資產類別之一。 即使對於經驗豐富的逆向投資者來說，1）借貸成本高企、以及2）昂貴的每平方呎價格水平（與全球大多數主要一線城市相比）等因素也很難讓人找到明顯的積極因素。更糟糕的是，自2024年首季以來，香港銀行普遍不太願放貸，從而削弱了樓市交投活動。 即使中國內地的貨幣寬鬆以及住房措施將產生效益，本地樓市在可預見的未來仍不太可能受惠（除非出現與貨幣或利率體系相關的結構性變化）。
香港經濟的另一個挑戰可能包括製造業和高科技產業的「空洞化」。於1980年代，當時香港的電子製造業是這個「亞洲四小龍」成員的支柱產業之一。 諷刺的是，特別是自 1990 年代中來台灣以及韓國的電子或半導體發展變得越來越成功。反觀，似乎香港大多數電子製造公司已經從全球產業聯盟中消失了。偉易達（0303）仍然透過1）電子學習玩具以及2）EMS（各種消費及電子產品的合約製造業務）仍有所表現，但是該集團的主要研發及製造設施似乎在香港境外。
相關問題可能相當之嚴重，特別是如果我們考慮到這個時代的經濟價值鏈。 那些仍然掌握AI智慧、半導體和高科技材料技術（以及能力）的地區或企業來說，今時今日享有話語權。只不過，目前香港似乎看不到涉任何相關優勢。
Open AI/Microsoft陣營：2024年AI故事的核心
正如筆者在2023 年11 月26 日所寫的文章《Open AI 政變後 商業化含量或飆升 微軟更具話語權》中所指出的那樣，Open AI 在“政變”之後已變得更加「以商業或利潤為導向」。
時至今日，Microsoft（微軟）與 Open AI 之間的關係很顯然變得更加緊密。近期，Open AI與Microsoft已宣布推出能很好契合Copilot AI功能的AI PC產品（跟電腦品牌合作）。 此外，Apple似乎已經放棄了內部AI開發，並決定依賴 Open AI的LLM 。
如果說2023年生成式AI的核心發展是「Nvidia的GPU和HPC系統」，那麼2024年的趨勢應該是圍繞「Open AI/ Microsoft」陣營的各方持份者。至少，Apple指出了這一種趨勢。此外，消費電子設備中的AI晶片含量也是一個新趨勢。
台積電在先進晶片製造領域的領導地位：無晶圓廠半導體企業或將面臨更大的市場競爭
目前，幾乎大多數分析師、投資者以及 KOL 幾乎相信 Nvidia (NVDA) 是這個世界上「唯一的AI概念股」。 然而，這不太似是一個很健康的想法。
確實，現時用於大型AI HPC中心或AI伺服器的大多數AI晶片都依賴Nvidia提供的GPU晶片。
然而，大多數人可能忽略了一些重要趨勢。第一個是越來越多的美國科技巨頭正在開發內部AI晶片，以實現 1）更好的能源消耗效率以及 2）成本管理。 Alphabet（GOOG）現時所依靠的TPU AI晶片（與Broadcom合作），並不是Nvidia的產品。 最近有傳言稱，Alphabet 最早可能會在 2027 年考慮自行開發 TPU 晶片。
此外Microsoft也正在開發自研AI晶片，亦即Azure Maia 100和Cobalt 100晶片。 事實上，一些台灣產業分析師也預期Microsoft最快將於2024年第2季成為台積電的主要客戶之一。
Nvidia的GPU晶片具有運算能力強的優勢，並且對於LLM的訓練也有優勢。只不過、GPU在能耗效率、AI演算、成本效率等方面並不太具備優勢。 事實上，GPU 並不是專門為生成式 AI 時代設計的。相反，TPU（ASIC）以及NPU晶片是為了AI時代而專門設計的。
另外一個勢頭是，台積電的準壟斷地位（在製造先進晶片方面）有可能會削弱到無晶圓廠IC公司(Fabless IC companies)（例如Nvidia、AMD）的長期競爭力。 幾乎富可敵國的科技巨頭（例如Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta）大可以自行設計自家的AI晶片（使用ARM架構 + 藉助EDA軟體工具），而晶片製作的代工活動則交給台積電吧。
Microsoft的最新股價為449.8美元，Nvidia的股價為126.6美元。Nvidia上週一度超越Microsoft成為全球市值最高的上市公司，而微軟則很快再次成為全球市值的第一名。
【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師
作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。
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