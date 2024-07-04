惠譽料港銀今年仍須為商業房地產貸款撥備　較去年溫和

投資評級機構惠譽指出銀行在商業房地產（CRE）貸款面臨挑戰。縱使不會觸發亞太區銀行生存能力評級有廣泛影響，但對個別本港銀行生存力評級或有影響。惠譽維持對香港銀行信用評級及營運環境前景「穩定」看法，行業前景亦中性。



惠譽亞太地區銀行評級主管Jonathan Cornish指出，雖然本港銀行在地產相關貸款風險面臨挑戰，可是去年本港銀行已為內地商業房地產貸款作出大量撥備。就算今年情況未見好轉，亦不會惡化，預料今年有關貸款仍會產生信貸成本，卻會較去年溫和。他又預期本地銀行整體評級基本穩定可是地產風險敞口較高的銀行如恒生（0011）及上海商業銀行則可能惡化。

內地銀行方面，4月時將六間國有銀行和政策性銀行的評級展望為負面，惠譽亞太區金融機構評級董事薛慧如指，評級展望下調主要反映政府對銀行提供潛在額外支持的能力下降。惠譽給予營運環境穩定評級，她指雖然經濟增長放緩，但不預期政府會進行大模規信貸刺激措施，以及扭轉進行中監管改革。

銀行貸款維持增長

惠譽預期，內地銀行行業前景惡化，薛慧如預期內銀收入和資產質量仍會受壓，該行預期今明內地經濟受房地產走弱，溫和增長4.8%和4.5%，銀行維持貸款增長、息差和資產質素會有壓力，貸款需求亦因購房需求和就業環境疲弱有影響，淨息差因減息、貸款利率重新訂價，以及支持小微企、房企、按揭等續有壓力。資產質素方面，她預期內銀貸款減值率續會溫和上升但不太快，主要是因為銀行已控制高風險貸款，目前相關敞口可控。