平保稱注意到計劃發可轉債報道　據股東授權未來3年可擇機發債

《彭博》周二（9日）報道，指出平保（2318）擬發行可轉換債券，規模最高可達50億美元。平保今日（10日）發公告，指出注意到有關公司計劃發行美元可轉換債券的新聞報道。該公司指出根據年度股東大會授權，公司可以擇機在未來三年内一次或分多次發行債券融資工具。將根據業務發展、資本規劃等情況，以股東利益最大化為原則，在年度股東大會授權範圍內進行相應決策。



該公司又表示，一貫嚴格遵守適用法律法規和公司股票上市地證券交易所的有關規定，並根據相關監管機構的要求，履行信息披露義務。

《彭博》報道平保擬發CB

《彭博》周二引述知情人士表示，平保正在與投資銀行進行初步磋商，為發行可轉換債券事宜做準備，發行規模可能在20億美元至50億美元。

知情人士稱，發行人需要獲得中國監管部門的批准才能發行可轉債，並稱如果推進發行，中國平安將會把發行所得款項將用作融資目的。