內地第二季度GDP增長4.7%遜預期　上半年增5%

國家統計局發佈，內地上半年GDP按年增長5%，總值報616,836億元人民幣（下同）。當中，第二季度GDP增長4.7%，低於市場預期的5.1%，第一季度增長5.3%。



此外，上半年社會消費品零售總額235,969億元，按年增長3.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額213007億元，增長4.1%。單計6月，社會消費品零售總額40,732億元，按年增長2.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額36,364億元，增長3.0%。

上半年，全國房地產開發投資52,529億元，按年下降10.1%；其中，住宅投資39,883億元，下降10.4%。全國固定資產投資（不含農戶）245,391億元，按年增長3.9%，其中，民間固定資產投資127,278億元，按年增長0.1%。

稱要深化供給側改革

國統局指出，上半年，外部環境複雜性嚴峻性不確定性明顯上升、國內結構調整持續深化等帶來新挑戰，但宏觀政策效應持續釋放、外需有所回暖、新質生產力加速發展等因素也形成新支撐。下階段，既要堅定發展信心，看到經濟發展的強大韌性、巨大潛力、有利支撐；也要堅持底線思維，充分估計發展中的困難、挑戰和不確定性，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，更好統籌穩增長和增後勁，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌發展和安全，進一步實施好宏觀政策，精準發力、持續用力、形成合力，促進經濟持續健康發展。

當局又指出據國家統計局，從短期來看，二季度經濟增速回落有極端天氣、雨澇災害多發等短期因素的影響，也反映出當前經濟運行中的困難挑戰有所增多，特別是國內有效需求不足的問題比較突出，國內大循環不夠順暢等等。

中長期經濟穩定運行

但從基本面看、從中長期看，經濟穩定運行、長期向好的基本面沒有改變，高質量發展的大勢沒有改變。二季度經濟體量超過32萬億元，工業增加值、貨物進出口總額都超過10萬億元，這些總量指標規模依然十分可觀。就業形勢比較穩定，二季度城鎮調查失業率與上年同期和一季度相比均下降0.2個百分點，客運量、鐵路貨運量、用電量等實物量指標保持較快增長，製造業高端化、智能化、綠色化轉型紮實推進，新產業新動能培育成長。這些都表明當前經濟平穩運行的態勢沒有變，推動經濟轉型升級和高質量發展的積極因素還在繼續累積。