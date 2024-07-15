國統局指房地產市場活躍度提升　6月城鎮調查失業率5%與上月持平

國統局公布社會消費﹑回定資產投資及規模以上工業增加值，被稱為「三頭馬車」的經濟數據。國統局公布6月社會消費品零售總額為40,732億元（人民幣‧下同），按年增長2%，遜預期。其中除汽車以外消費品零售額為36,364億元，按年增長3%。



國統局又公布6月份規模以上工業增加值按年增長5.3%，按月增長0.42%。今年上半年規模以上工業增加值按年增長6%。

固定投資方面，今年上半年全國固定資產投資（不含農戶）為245,391億元，按年增長3.9%。其中，民間固定資產投資127278億元，同比增長0.1%。與5月比較，6月份固定資產投資（不含農戶）增長0.21%。分產業看，第一產業投資4,540億元，同比增長3.1%；第二產業投資82,297億元，增長12.6%；第三產業投資158,554億元，下降0.2%。

上半年房地產開發跌逾1成

在今年上半年，全國房地產開發投資52,529億元，按年下降10.1%；其中，住宅投資39,883億元，下降10.4%。上半年房地產開發企業房屋施工面積696,818萬平方米，按年下降12%。其中，住宅施工面積487,437萬平方米，下降12.5%。房屋新開工面積38,023萬平方米，下降23.7%。其中，住宅新開工面積277,48萬平方米，下降23.6%。房屋竣工面積26,519萬平方米，下降21.8%。其中，住宅竣工面積19,259萬平方米，下降21.7%。

國家統計局新聞發言人表示，近期房地產市場活躍度有所提升。各地區各部門適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，因城施策，積極調整優化房地產政策，紮實做好保交房工作，支持剛性和改善性住房需求，政策效應逐漸釋放，市場活躍度有所提升。上半年，全國新建商品房銷售面積、銷售額同比分別下降19%、25%，降幅比1至5月份收窄1.3、2.9個百分點；房屋新開工面積、房地產開發企業到位資金降幅也有所收窄。

二手網簽面積按年增長

從住建等相關部門了解的情況看，近幾個月二手房網簽面積按年也有所增長，一線城市6月份成交面積環比增長較快。同時，保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」積極推進，有利於構建房地產市場發展新模式，也爲投資擴張增添了動力。上半年，房地產「三大工程」拉動房地產開發投資0.9個百分點。當然也要看到，目前房地產相關指標仍在下降，房地產市場仍處在調整轉型過程中。

內地6月城鎮調查失業率保持在15%。（資料圖片）

城鎮調查失業率按季跌0.1個百分點

國家統計局數據顯示，上半年，全國城鎮調查失業率平均值爲5.1%，比一季度下降0.1個百分點，比上年同期下降0.2個百分點。6月份，全國城鎮調查失業率爲5%，與上月持平，比上年同月下降0.2個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率爲5%；外來戶籍勞動力調查失業率爲4.8%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率爲4.7%。31個大城市城鎮調查失業率爲4.9%。全國企業就業人員周平均工作時間爲48.6小時。二季度末，外出務工農村勞動力總量18997萬人，同比增長1.6%。