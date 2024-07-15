內地第二季GDP增長4.7%遜預期　高盛降全年增長預測至4.9%

內地今日（15日）公布第二季經濟增長為4.7%，屬5季以來最低水平，並低於預期的5.1%增幅。數據公布後大行高盛發表報告，將今年內地全年經濟增長預測，由5%降至4.9%。該行經濟學家指出，為應付內地需求疲弱，預料政府在年內將推出更多寬鬆措施，特別在財政及住房方面。



ING宋林指消費疲弱拖累經濟增長

ING銀行大中華區首席經濟師宋林發布最新報告表示，內地第二季GDP按年增長4.7%，遜於預期，反映消費及房地產疲軟持續拖累經濟增長。當局需要推出更多刺激政策，以實現今年5%的增長目標。

宋林指出，房地產和消費持續拖累GDP增長，儘管如此，更多城市房價出現上漲趨勢，一些一二線城市呈一定穩定趨向。穩定房價應是提振信心的首要任務，若當局持續推出刺激政策，未來數月或會帶來正面跡象。然而，對GDP增長的實際拖累可能會持續較長一段時間，因為即使價格觸底，在新一輪投資之前，還需要消化大量庫存。

雖然上半年GDP增速暫時與今年增長目標一致，但因為基數效應將在下半年減弱，全年實現5%目標仍然充滿挑戰。若要實現此增長目標，未來數月需要推出更多的政策支持。

中國經濟・中國工廠・中國廠房・中國經濟增長・中國製造・中國製造業：2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

料全年實現5%增長具挑戰

宋林稱，人民銀行7月如預期維持利率不變，但預計未來數月或減息。今年以來，人行因優先考慮維持滙率穩定而暫時避免減息。與其他央行類似，人民銀行可能正在等待美國聯儲局開始減息周期，以避免擴大利差及增加人民幣貶值壓力。ING認為，過去數月疲弱的數據為人行減息增添壓力，未來數月的經濟數據，將有助揭示人行是否能夠等到聯儲首先減息。

ING預計，人行於年底前會減息1至2次。今日公布的數據顯示，內地今年實現5%增長目標的道路仍然艱難，下半年須推出更多財政和貨幣政策支持，以達成目標。

穆迪期待三中全會扭轉地產弱勢

上海華寶信託指出，需求不足仍突出，經濟保增長壓力再度上升，短期內料更側重於需求側，一是地產去庫存化政策落地顯效；二是政府投資盡快形成實物量，避免經濟進一步下滑。

穆迪稱，中國政府最近對房地產市場的支持方向是對的，但力度與問題的規模相比仍相形見絀，期待本周召開的三中全會來扭轉這一趨勢。