美股｜道指早段靠穩　納指受晶片股拖累跌逾2%

美股周三（7月17日）個別發展，道指早段靠穩，納指則跌逾2%，有報道指美國擬對中國企業實施更嚴格的貿易限制，為晶片和科技股帶來壓力。



截至本港晚上10時56分，道指報41,053點，升98點或0.24%；納指報18,075點，跌433點或2.34%；標普500指數報5,602點，跌倒受傷點或1.14%。

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia 股價跌逾5%，ASML美股則跌逾10%。

Marvell Technology 、博通（Broadcom）、高通（Qualcomm ）、美光科技、AMD和ARM 也分別跌逾 5%。

有報道指美國擬對中國企業實施更嚴格的貿易限制，為晶片和科技股帶來壓力。 REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

特朗普促台付國防費 台積電美股跌近6%

在共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）表示台灣應向美國支付國防費用後，在美國上市的台積電（TSM）股價暫跌5.96%。其對手intel則升逾2%。

此外，科技七雄股傾均下跌，其中蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、META和Tesla跌幅均逾2%。

國際油價7月17日回升。 Reuters

油價回升逾1%

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報 81.15美元，升1.44美元或1.81%；倫敦布蘭特期油報84.98美元，升1.25美元或1.49%。