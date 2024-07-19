美股｜道指收市瀉533點　納指再挫0.7%　蘋果Amazon跌逾2%

美股周四（7月18日）下跌，投資者憂慮情緒未消，科技股及銀行股受壓，道指收市挫533點。納指繼前一天暴跌後，周四早段一度反彈升逾百點，但至收市跌0.70%。



圖為2023年7月19日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（REUTERS）

道指收市報40,665.02點，跌533.06點或1.29%；納指報17,871.22點，跌125.70點或0.70%；標普500指數收報5,544.59點，跌43.68點或0.78%。

科技七雄股價普遍下滑，Amazon股價走低2.22%；蘋果（Apple）挫2.05% 、Alphabet跌1.84%、微軟（Microsoft）挫0.71% 。不過，Meta Platforms升3.00% 、Tesla亦漲0.29%。

Nvidia反彈2.6% 高盛摩通跌逾3%

全球最大代工晶片廠商台積電（TSM），在上調全年營收預期後，該公司美股漲0.39%。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升2.63%。晶片股AMD則跌2.30%%。

多隻銀行股下滑，高盛（Goldman Sachs） 及摩根大通（JPMorgan Chase）均跌3.18%，為表現最差道指成份股。

Netflix將於收盤後公布季績，至收市股價跌0.68%。

圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

新申領失業救濟人數多於預期

數據方面，美國新申領失業救濟人數按周增加2萬人，升至24.3萬人，多於市場預期的22.9萬人；續領人數也增加2萬人，升至186.7萬人，也多過市場預期。