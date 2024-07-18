美股｜道指升243點再破頂　納指挫2.77%　Nvidia瀉6.62%

美股周三（7月17日）個別發展，道指收市升243點再破頂；納指則跌2.77%，為2022年12月以來最大單日跌幅。有報道指美國擬進一步收緊對中國出口先進晶片的 限制，加上憂慮前總統特朗普（Donald Trump）對台灣立場轉強硬，晶片股及科技股面對雙重壓力。 其中人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia股價暴跌6.62%。



圖為2023年12月6日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（REUTERS）

道指收市報41,198.08點，升243.60點或0.59%；納指報17,996.92點，跌512.42點或2.77%；標普500指數收報5,588.27點，跌78.93點或1.39%。

AI晶片龍頭Nvidia 股價跌6.71%，每股收報117.99美元。其餘「科技七雄」股價均下跌，其中Amazon挫2.64%、蘋果（Apple）跌2.53%，為跌幅最大兩隻道指成份股。微軟（Microsoft）跌1.33%、Alphabet跌1.58%，META鴻5.68%，和Tesla也跌3.14%。

中美晶片戰：在路透社這張攝於2023年2月17日的設計圖片中，一面中國國旗被放在帶有晶片的印刷電路板上。這塊印刷電路板印有「中國製造」字樣。（Reuters）

多隻晶片股暴跌 美光科技挫6.27%

多隻晶片股暴跌，ASML美股跌12.83%。Marvell Technology 挫10.17%、博通（Broadcom）挫7.91%、高通（Qualcomm）瀉8.61%、美光科技（Micron Technology）挫6.27%、AMD和ARM 也分別跌10.21%及9.55%。

特朗普促台付「保護費」 台積電美股跌近8%

在共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）表示，台灣應向美國支付國防保護費用後，在美國上市的台積電（TSM）股價跌7.92%。其對手intel升0.35%、GFS漲6.82%。

美國6月工業生產勝預期

數據方面，美國6月工業生產按月上升0.6%，升幅較市場預期大一倍，當中礦業產出上升0.3%，製造業產出上升0.4%。