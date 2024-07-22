較原方案本金30%回收更低！　外電︰神秘買家一折掃華夏幸福債券

內房前景仍充滿陰霾，惟一神秘買家願意以超低價格購買華夏幸福的債券，然後注銷。

《彭博》引述知情人士透露，過去幾個月，華夏幸福的代表一直在與一些債券持有人聯繫，商談將後者所持債券賣給一家名為霸州市永森房地產開發有限公司的企業。不願具名的知情人士表示，該買家已為每100元人民幣債券本金支付10元。

近百億人民幣債券 一折沽出

鑑於華夏幸福還款計畫的不確定性，一些投資者已同意以上述價格出售債券。

據華夏幸福代表向部分債券持有人透露，截至上個月，已通過這種方式購買了總面值近100億元人民幣的債券，佔其債務重組計劃涵蓋的371億元人民幣境內債的四分之一以上。

知情人士稱，賣方簽署了一份三方債務轉讓協議。根據彭博看到的協議副本，三方包括債券持有人、霸州市永森和華夏幸福。華夏幸福在回應詢問時稱，這是買賣雙方的市場化交易，該公司只是作為發行人協助配合進行轉讓的一系列程序。

原方案本金30%回收

值得一提，以一折收購債券，較原方案30%回收更低。根據一份交易所文件，華夏幸福已經獲得債權人同意重組的境內和境外債達1,900億元人民幣。該公司擬於2023年底前分期兌付境內債本金30%，但得取決於資產處置回

華夏幸福尚未實現這一目標，迄今為止償付債券持有人佔本金額的比例微不足道。2022年投資者曾收到兌付款，約為本金額的2.8%，2023年為1.6%。

或為萬億違約債券指明出路

華夏幸福試圖通過與債券持有人和第三方的私下合約，以低成本消除其部分債券的同時，繞過現有的債務重組協議。一些投資者寧願接受債券本金價值的大幅減少（稱為「折價」），以在短期內收回少量現金，而不是等待數年才能獲得更大的兌付，如果房地產衰退加劇，這種兌付可能不會實現。

報道指出，雖然華夏幸福相關的做法還有一些細節不明朗，但了解這次購債安排的債券投資者表示，他們可以為數十家陷入困境的房地產公司提供路線圖，這些公司即使在債務重組後仍難以償還債權人。

根據彭博匯編的數據顯示，自2020年以來，中國房企已有超過1,230億美元的離岸債和1,480億元人民幣（203億美元）的在岸債券違約。至少還有590億美元的中國房企債正處於不良債水平。