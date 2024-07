據內媒報道,拼多多旗下海外銷售平台Temu今年上半年商品成交金額(GMV)增至約200億美元,2023年全年GMV為180億美元。單計今年第二季,Temu的GMV為120億美元,當中美國市場佔比為45%。



按美國「最低限度條款」,目前美國個人消費者只要購入進口商品貨值不多於800美元,便可以豁免關稅。

he logo of Temu, an e-commerce platform owned by PDD Holdings, is seen on a mobile phone displayed in front of its website, in this illustration picture taken April 26, 2023. (REUTERS)