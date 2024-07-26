美股｜道指收市升81點　納指再挫0.93%　Tesla反彈近2%

美國周四（7月25日）公布多項經濟數據，其中美國第二季GDP增長勝預期。美股主要指數同日個別發展，道指收市漲81點。前一天暴跌的納指，則持續跌勢再挫0.93%。



圖為2023年7月19日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（REUTERS）

道指收市報39,935.07點，升81.20點或0.20%；納指報17,181.72點，跌160.69點或0.93%；標普500指數收報5,399.22點，跌27.91點或0.51%。

IBM升逾4% Nvidia 挫1.72%

IBM公布第二季度營收超出預期，並上調了軟件業務的年度增長預測，帶動股價攀升4.33%，為升幅最大道指成份股。

Tesla繼前一天暴跌12% 後反彈 1.97%。但其他大型科技股繼續下跌，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia則跌1.72%、Alphabet 跌3.10%、微軟（Microsoft）挫2.45%、Meta挫1.70%，Apple及Amazon也約跌0.5%。

晶片測試設備製造商Teradyne預測第三季營收低於預期，導致股價跌13.36%。

福特汽車（Ford Motor）第二季利潤經調整後，大幅低於市場預期，股價跌18.36%。美國航空（American Airlines）下調年度利潤預測，股價則反彈4.23%。

圖為2022年9月22日路透社發布的設計圖片，相中可見日圓紙幣。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

美元兌日圓一度跌穿152 油價升逾0.8%

美元指數同日變化不大，在匯市尾市報104.35，跌幅0.03%。日圓連續第4日走強，美元兌日圓曾跌至151.94，後回升至153.8左右，與前一天持平。

油價上揚，紐約原油期貨每桶收報78.28美元，升0.69美元或0.89%；倫敦布蘭特期油收報82.37美元，升0.66美元或0.81%。