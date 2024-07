Facebook母公司Meta或因觸犯歐盟反壟斷法而遭到罰款。據《路透》引述消息人士指出,歐盟將於未來數周以觸犯反壟斷法為由,向Meta判處罰款,惟並無提及罰款額。



消息人士指,歐盟反壟斷機關經過調查後,裁定Facebook把分類廣告服務Marketplace與Facebook捆綁一起的做法,違反歐盟反壟斷法例中有關公平競爭的條款。

反壟斷機構也認為,Meta濫用市場支配者地位,對其他Marketplace競爭者的分類廣告服務經營商、在Facebook與Instagram(Ig)作出不公平的規限。

FILE PHOTO: A security guard stands watch by the Meta sign outside the headquarters of Facebook parent company Meta Platforms Inc in Mountain View, California, U.S. November 9, 2022. (Reuters)