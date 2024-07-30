中銀人壽推跨境養老產品　助長者創現金流　「旅居」全國各地

未來人口預期持續高齡化，政府統計處推算，香港65歲及以上長者的比例，將由2021年的20.5%升至2046年的36.0%。中銀人壽與黃金時代基金會聯合發表《攜手共建第二人生》白皮書，探討高齡化社會現象，調查發現受訪人士對養老方面健康及社區支援的滿意程度，只有4.8分及5.3分（10分滿分）。為此，集團宣布計劃半年內，將推出結合包含金融成份，及旅居內地的跨境養老產品。



鄧子平表示，香港養老，有兩大痛點。（李煥好攝）

聯盟首階段幫助初老者逆轉健康

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，在白皮書中發現在香港養老，有兩大痛點。其一為香港人更加長壽，65歲以上人口比例較以往增長。其二為據白皮書「長者樂活指數」調查，發現結果為6.0分（10分滿分），當中健康及社區支援的滿意程度分別只有4.8分及5.3分（10分滿分）。

當高齡人士的健康開始出現逆轉後，照顧者的角色相當重要，故養老是屬於兩代人的問題。為此，中銀人壽牽頭成立首個由金融機構發起、針對「享老」服務的聯盟「安心2gether」，並分階段推行。

第一階段，聯盟會聚焦於「管理初老風險」及「逆轉身心健康風險」兩大層面，協助長者與照顧者防範健康風險，提供持久授權書、非入侵性眼底相檢測、無創性心血管檢測及針對「慢活人生族」的健身課程等

魏志煒望可協助長者創現金流，為養老生活提供資金保障。（李煥好攝）

第二階段協助長者創現金流 享受「旅居」

中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒表示，下一階段將推出相關金融產品，幫助長者利用手頭資金去投資創造現金流，為享受養老生活提供資金保障。此外，中銀人壽亦正籌備全新概念的「旅居」享老計劃，讓長者享受外地養老。

魏志煒稱，在北上消費熱潮下，亦更多香港人退休後北上養老。故中銀人壽將聯繫內地高質低成本的養老旅居基地，計劃令初老人士短期體驗內地的養老生活後，考慮退休後是否選擇於內地養老。計劃初步優先聚焦大灣區，日後將擴展至全國各地城市，目標令初老者可體驗一年四季旅居不同地方。