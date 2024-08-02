亞馬遜上季收入增1成至1480億美元　卻遜預期　盤後股價瀉7%

亞馬遜季度業績。上季收入按年增長10%至1,479.8億美元，低於市場預期的1,485.6億美元，每股收益1.26美元，高於預期的1.03美元。公司預計本季收入介乎1,540億美元至1,585億美元，按年增8%至11%，中位數為1562.5億美元，低於分析師平均預期的1582.4億美元。



亞馬遜Amazon Web Services（AWS）雲部門收入增長約19%至262.8億美元，高於預期為260億美元，繼2023年增長放緩後，業務現重現活力。此前為亞馬遜帶來快速增長的廣告業務，期內收入為127.7億美元，增長20%，低於預期的130億美元。

亞馬遜線上商店銷售額增長5%，達554億美元。

亞馬遜：圖為2021年5月20日，亞馬遜公司在美國西雅圖的一間門市的標誌。（Getty）

稱消費者支出保持謹慎

財務總監Brian Olsavsky表示，消費者「對消費支出的下降繼續保持謹慎態度」，稱他們正尋找優惠，並指價格較低的產品銷售旺盛。

由於上季收入遜預期，以及今季收入指引亦令市場失望。促使亞馬遜股價盤後跌近7%，報171.3美元。