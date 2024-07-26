亞馬遜傳打擊「咖啡打卡」上班文化　要求員工每日於辦公室6小時

疫情期間不少僱主會容許員工在家工作。隨著疫情結束，不少企業要求僱員重新回到辦公室工作至少3日。有部份僱員為應對公司政策，便回到公司「打個卡」﹑飲杯咖啡便離去。據《雅虎財經》報道，作為美國第二大僱主的亞馬遜出招打擊這種「咖啡打卡」行為，要求員工在辦公室工作最少6小時，否則會被「炒魷」。



「咖啡打卡」是指員工到辦公室飲杯咖啡﹑與同事打招呼後便好像完成任務得到徽章認證，沒多久便離開辦公室，幾乎沒有正式工作過便離開。本來企業也容忍，惟已有企業已忍不住。報道引述《Business Insider》指出亞馬遜在過去一年多要求員工每周回到辦公室3日，最近計劃制定每日最少在辦公室工作時間，不能只靠打卡就當室上班「1日」。零售及零端計算等部門員工已被知會，每次在辦公室工作最少6小時。可是員工卻認為這樣的安排屬倒退，認為工作表現是按工作成果指標，而非是否在辦公室出現。部份感到的不滿的員工更認為有關安排等同於「學校點名」。

Amazon據報要打擊員工「咖啡打卡」上班文化。

據《福布斯》報道亞馬遜經理級員工，可以解僱不遵守此規則的員工，為就範有員工搬回鄰近辦公室地方居住，亦有部門主管約拒絕回到辦公室工作的員工。同時引述亞馬遜發言人指出﹕「絕大多數員工在辦公室出現的頻率增加，有更多活力﹑聯繫和協作」除亞馬遜外，迪士尼﹑Google及蘋果等企業亦實施類似政策。

亞馬遜據報要求員工每日在辦公室的工作時間，最少為6小時。（示意圖，GettyImages）

研究回辦公室工作不一定有助生產

不過也有研究指回到辦公室不一定有助生產，匹茲堡大學卡茨商學院研究過標普500公司的重返辦公室政策，發現員工重返辦公室後，公司的財務表現或公司價值沒有顯著變化，甚至會影響對公司滿意度。