蘋果iPhone收入跌近1%　大中華區重挫6.5%　庫克︰長期對華有信心

蘋果Apple（美：AAPL）公布季度業績，期內純利增7.9%至214.48億美元；總收入按年升4.9%至857.77億美元，勝於預期。公司將派發每股0.25美元的現金股息。



公司備受關注的iPhone收入，按年跌0.9%至392.96億美元，而勁敵環伺的大中華區，按年跌6.5%至147.28億美元。蘋果盤後升0.6%，報219.65美元。



iPad收入大增23.7%

具體而言，iPhone收入跌0.9%至392.96億美元；iPad反而大漲，增23.7%至71.62億美元，遠超預期。Mac收入按年升2.5%至70.09億美元，服務收入增長14.1%至242.13億美元，可穿戴等產品收入就跌2.3%至80.97億美元。

大中華區收入跌6.5% 蘋果分析：受匯率影響

而以市場劃分，大中華區收入按年跌6.5%至147.28億美元；作為最大市場的北美地區，則按年增6.5%至376.78億美元。

公司財務總監Luca Maestri接受外電訪問時表示，認可智能手機市場競爭激烈，但仍然滿意蘋果的表現。蘋果將在華銷量下滑的原因，歸結為美元強勢等匯率因素，認為在華業務實則更加健康，若排除匯兌影響，蘋果在中國的銷售下跌不到3%。

期內純利增7.9%至214.48億美元；總收入按年升4.9%至857.77億美元。（資料圖片）

庫克：長期對於中國市場仍然有信心

談及中國市場，蘋果行政總裁庫克指，iPhone安裝基數實際上創了紀錄新高，市場調查公司Kantar稱，蘋果智能手機在中國城市銷量排名前三，中國市場的業績表現正從上半財年開始提速。

其續指，人工智能將成為購買iPhone的新驅動力，「Apple Intelligence」的開支將會持續增加，且長期對於中國市場仍然有信心。