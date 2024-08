美國7月份新增非農業職位數目遠遜預期。數據公布後,加劇市場人士對美國經濟前景的憂慮,促使美股早段延續上日跌勢。截至晚上9時32分,納指跌401點,報16792點,道指跌481點,報39866點。



匯市亦受波及,美元兌日圓跌穿148水平,最新報147.4,跌1.31%,歐元兌美元最新報1.0892,升0.94%,英鎊兌美元升0.6%,報1.2816,美元兌瑞士法郎跌1%,報0.8643。美匯指數跌0.96%,報103.42。

至於反映投資者恐慌情緒的VIX指數勁升13.82%,報21.16。

美國勞工部公布,7月非農業職位增加11.4萬個,市場預期增加17.5萬個;失業率為4.3%,預期為4.1%。

美國7月私人部門職位增加9.7萬個,市場預期增加14.8萬個;製造業職位增加1,000個,預期為減少1,000個;政府部門職位增加1.7萬個。

期內,平均時薪按月增加0.2%,預期為增長0.3%;每周平均工時為34.2小時,預期為34.3小時。

美國就業/失業/失業救濟:A "Now Hiring" sign is displayed in front of a Chipotle restaurant on October 07, 2022 in Washington, DC. The Labor Department announced that in the month of September the U.S. added 263,000 jobs as the unemployment rate fell to 3.5% (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)