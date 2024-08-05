環球股災‧持續更新｜歐股收挫2.17%　道指瀉近千點　恒指夜期倒升

日圓拆倉活動極為活躍，加上中東局勢日漸緊張，以及美國經濟數據欠佳加劇投資者對美國經濟陷入衰退的憂慮，觸發日經指數全日瀉4,451點或12.5%，韓國及台灣股市亦受影響，分別下挫逾8%。歐洲股市亦受到波及，泛歐Stoxx 600指數收報跌10.80點或2.17%；英﹑法﹑德三國股市至收市跌幅約在1.5%至2%。



圖為2020年9月21日，美國紐約市紐約證券交易所 (NYSE) 外懸掛著美國國旗。. (Reuters)

【02:14】納指跌幅重新擴至逾3%

美股跌勢持續。道指現報38,765點，挫971點或2.45%；標指報5,194點，挫152點或2.85%；納指報16,207點，跌568點或3.39%。

科技股跌勢擴大，Nvidia瀉6.50%，蘋果瀉4.67%、Tesla挫4.42%，Intel則挫6.68%。

阿里巴巴美股跌幅重新擴至0.68%、網易瀉2.25%、百度瀉2.40%。

恒指夜期升幅收窄，報16,802點，升60點，高水104點。

【02:00】歐洲股市收跌2.17%

歐洲股市下挫，但至收市時跌幅有所收窄。泛歐Stoxx 600指數收報487.05點，跌10.80點或2.17%。當中以公用股和油氣股超過3%幅度最大。

英國富時100指數跌166.48點或2.04%，收報8,008.23點。

德國DAX指數重挫322.22點或1.82%，收報17,339.00點。

法國CAC 40指數跌102.81點或1.42%，收報7,148.99點。

意大利富時MIB指數跌725.30點或2.27%，收報31,293.52點。

西班牙IBEX 35指數跌249.50點或2.34%，收報10,423.40點。

【01:08】道指跌幅再次擴大

美股跌勢持續。道指跌幅在一度收窄後再次擴大，現報38,814點，挫923點或2.32%；標指報5,209點，挫137點或2.56%；納指報16,279點，跌496點或2.96%。

科技股亦維持跌勢，Nvidia瀉6.23%，蘋果瀉3.70%、Tesla挫3.65%，Intel則挫6.12%。

阿里巴巴美股跌幅收窄至0.51%、網易瀉2.12%、百度瀉2.17%。

恒指夜期倒升，報16,816點，升74點，高水118點。

【00:00】美股跌幅進一步收窄

新公布的7月份ISM服務業指數反彈，美股繼開市急瀉後，跌幅進一步收窄。道指現報38,920點，挫816點或2.05%；標指報5,217點，挫129點或2.42%；納指報16,282點，跌494點或2.94%。

科技股跌勢持續，Nvidia瀉5.95%，蘋果瀉4.38%、Tesla挫3.36%，Intel則挫6.47%。

阿里巴巴美股跌幅收窄至0.69%、網易瀉2.05%、百度瀉2.75%。

恒指夜期倒升，報16,800點，升58點，高水102點。

【23:10】 恒指夜期倒升

美股開市急瀉後，目前跌幅保持收窄。道指現挫951點或2.4%，報38785點；標指挫139點或2.61%，報5206點；納指挫499點或2.98%，報16276點。

科技股跌勢收窄，Nvidia瀉5.46%，蘋果瀉3.41%、Tesla挫3.88%，Intel則挫近7%，惟超微逆市升1.82%。

阿里巴巴美股跌1.4%、網易瀉1.86%、百度瀉2.84%。

恒指夜期倒升，報16786點，升44點，高水88點。

【22:08】 美股跌勢略收窄

道指現挫934點或2.35%；標指挫154點或2.88%；納指挫616點或3.68%。

科技股跌勢也收窄，Nvidia瀉逾8%，蘋果急瀉5.05%、Tesla挫5.44%。

阿里巴巴美股跌2.6%。

恒指夜期報16716點，跌26點或0.16%，高水18點。

【21:30】 美股三大指數低開

環球爆股災，美股開市早段急瀉，道指現報38632點，挫1104點或2.78%；標指報5124點，挫222點或4.16%；納指報15721點，重挫1054點或6.29%。

科技股捱沽，Nvidia急瀉逾14%，蘋果急瀉逾7%、Tesla挫逾9%。

中概股方面，阿里巴巴瀉約4%，跌勢相對輕微。

【20:32】恒指夜期低水170點

恒指夜期報16528點，瀉214 或1.28%，低水170點。

阿里美股盤前報73.58美元，瀉4.97%。

【20:28】 道指期貨瀉逾千點

道指期貨瀉1075點或2.7%、納指期貨瀉1042點或5.63%、標指期貨瀉220點或4.12%。

【19:29】蘋果盤前瀉近7%

由股神巴菲特掌舵的巴郡，於第2季沽出約4,000億元蘋果股份。受到有關消息拖累，蘋果盤前瀉6.68%，報205.17美元。其他美股方面，上周五（2日）股價大跌26.06%的Intel，盤前報20.46美元，跌4.75%。Tesla盤前報189.67美元，跌8.67%。

至於圖像晶片生產商Nvidia盤前跌10.37%，報96.15美元。據外媒《the Information》引述消息指，Nvidia即將推出的人工智能（AI）芯片將因設計缺陷，推遲三個月或更長時間，或影響Meta、Google和微軟等客戶。據指，該等客戶訂購了價值數百億美元的芯片。

報道引述參與Blackwell芯片製作人士稱，最近幾周出現了Blackwell設計問題，因為台積電的工程師在準備大規模生產時發現了缺陷。據指，Nvidia正在與台積電進行新的試生產運行，以解決問題

蘋果商標 apple logo apple 蘋果公司 A general view outside the new Apple store at the Tun Razak Exchange (TRX) on June 22, 2024, in Kuala Lumpur, Malaysia.

【19:13】道指期貨跌771點

美股期貨跌勢持續，截至下午7時7分，道指期貨跌771點，報38966點，納指100期貨跌812點或4.41%，報17625點，標普指數期貨跌155點或2.9%，報5191點。

歐洲股市方面，德國股市方面，跌476點，報17170點，英國富時指數跌7968點，跌205點，法國股市跌7089點，跌162點。

匯市方面，美元兌日圓跌2.53%，報142.82。

英國地標／大笨鐘／英國國會：A woman poses for a photograph in front of the Houses of Parliament and the Big Ben in London, Thursday, Nov. 17, 2022. (AP Photo/Kin Cheung)

【18:21】英﹑法﹑德三國股市跌2%

截至下午6時13分，德國DAX指數跌413點或2.3%，報17228點，法國CAC指數報7096點，跌155點或2.15%，英國富時指數報8001點，跌173點或2.1%。

美股期貨方面，截至下午6時15分，道指期貨跌721點或1.81點，報39016點朋，標普500指數期貨跌150點或2.8%，報5195點，納指100期貨跌789點或4.28%，報17648點。

匯市方面，美元兌日圓最新報142.04，跌3.06%，歐元兌美元升0.25%，報1.0938，英鎊兌美元報1.2737，跌0.5%。