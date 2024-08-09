環球股災｜高盛對沖基金業務主管稱嚴峻拋售已過去　惟風險未清除

日圓拆倉潮觸發環球股市於周一（5日）出現大幅下跌，其中日經指數單日瀉4,451點或12%。《路透》引述高盛對沖基金業務全球主管Tony Pasquariello表示，經歷動盪一周後，環球股市最嚴峻的拋售可能已經過去，但投資者目前需要對大的方向性押注保持嚴格控制。



環球市場近日大幅調整，標指在8月短短5個交易日內跌近6%，日經指數本月內挫10%，日圓亦在一個月內從38年低位漲一成。市場正在評估由美國衰退憂慮和日圓拆倉潮引發的全球股市、商品等市場大震動是否已經結束。

Pasquariello在報告中將本周市場自上周五（2日）以來的走勢形容為「全球追加保證金」行動，稱交易員可能還沒有完全清除風險，其特許經營資金流和機構經紀商數據並未顯示大量拋售，儘管有關走勢有重大風險轉移的跡象。

交易員仍偏好持續拋售

Pasquariello指，現時很難對標指的風險或回報狀況下大押注，因此目前會對大的方向性押注保持嚴格控制，並尋求在市場的縫隙中賺錢。

他認為，雖然強制去風險的最壞情況已過去，但交易員仍偏好持續拋售。商品交易顧問（CTA）和波動控制基金都可能會在更長一段時間內保持賣出模式，又稱在上行趨勢明確重新確立之前，散戶群體將缺乏信心。