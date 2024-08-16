李寧上半年少賺8%至19.5億元人民幣　派中期息37.75分人民幣

李寧（2331）公布截至6月底，上半年股東應佔溢利為19.52億元（人民幣．下同），按年減少7.98%，每股盈利75.8分，派息37.75分。

期內，收入143.45億元，按年升2.3%；毛利率上升1.6個百分點至50.4%；經營現金淨流入上升40.6%至27.30億元人民幣。

集團指，上半年中國經濟展現出有序的復甦態勢，國家政策利好持續為市場注入活力。國民健康意識不斷提升大背景，伴隨多項國際性及國家級體育賽事的到來，催化了民眾運動熱情。目前，整體消費信心仍具恢復空間，市場正在逐步良性調整中。

另外，今年第二季，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得低單位數下降。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得中單位數下降，其中零售（直接經營）渠道持平，批發（特許經銷商）渠道錄得高單位數下降；電子商務虛擬店舖業務錄得高單位數增長。截至2024年6月30日，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共 計6,239個，較上一季末淨增加25個；至於李寧YOUNG銷售點數量共計1,438個，較上一季末淨增加33個。