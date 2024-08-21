小米業績會｜季報獲雷軍讚史上最出色　汽車SU7虧損三大原因揭秘

小米（1810）公佈第二季經調整淨利錄得61.75億元人民幣（下同），按年增長20.1%；總收入888.87億元，按年增長32.0%，創下歷史新高。財報發佈後，小米創始人雷軍於微博發文指，這是小米歷史上最出色的季報。



由於今次為小米首次公示汽車業績，期內智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損18億元，小米總裁盧偉冰指，實則有未具備規模效應、前期投入大、車型成本貴三大原因，預計伴隨規模、產能、交付能力的提升，虧損會進一步收窄。



三大原因致汽車虧損 產能提振月交付穩定1萬輛

小米再次重申，對此前全年力爭交付12萬輛車的目標具信心。盧偉冰表示，小米汽車實則約春天才面世，這其實是9個月的交付目標。財報顯示，期內小米交付約2.7萬輛車，不過盧偉冰續指，公司從6月開始產能提升，由單班轉為雙班生產，每個月可以穩定交付1萬輛，目前訂單的交付週期縮短，令新增訂單的下單動力強。

期內電動車收入62億元，不過該分部業務，仍錄得經調整淨虧損18億元。盧偉冰解釋稱首先，目前小米汽車規模尚小，暫未受惠規模效應；其次，一如雷軍此前所述，對於第一輛車要做到「十倍投入」，前期成本高；最後SU7作為純電轎車，本就是最困難的貴價車型。

對於期內智能電動汽車等創新業務分部，毛利率15.4%的水平，盧偉冰較之於近來發佈財報的汽車同業，表示滿意。他表示，小米未來的毛利率，依靠的就是規模，規模可以分攤非常大的成本。此外，6至8月的訂單水平，盧偉冰也認為不錯，直言手裡的訂單就是未來規模的底氣，小米造車超出了自己、行業乃至供應鏈對小米的預期。

小米再次重申，對此前全年力爭交付12萬輛車的目標具信心。（資料圖片）

高端摺機「賣爆」 汽車為手機吸熱度加持

就手機業務而言，小米近來始終強調高端化路線，小米指出，其實每一個價格段的手機市佔率都在擴大。根據Canalys數據，期內小米全球智能手機出貨量排名前三，市佔率為14.6%，盧偉冰表示，作為第三名，其實與第二名的差距已經逐漸縮小。手機出貨提升，也令小米全球月活用戶數（包括手機和平板）再創歷史新高，按年增長11.5%至6.75億。

而小米7月發佈兩款摺疊手機，即主打高端化，當中較便宜的小摺機也約售7,000元，盧偉冰直言「完全賣爆了」，用戶當中42%來自iPhone用戶，55%則為女性用戶。其續指，當下公眾對手機關注度較低，而汽車會為手機的關注帶來加持，汽車跟手機的聯動才剛剛開始。

小米表示，汽車會為手機的關注帶來加持，汽車跟手機的聯動才剛剛開始。（資料圖片）

三大增長曲線佈局完成 優勢領先同業

盧偉冰表示，小米的三條增長曲線已經完成佈局，其一以手機、平板為核心的可穿戴設備，其二則以大家電與生態鏈為核心的家庭智能設備，其三則為以汽車為核心的出行智能設備。其表示，小米跨品類、和跨全球市場的互補性，這都是全球其他同行所不具備的優勢。

據機構顯示，期內小米手機在全球58個國家地區出貨量排名前三，境外AIoT業務也在穩步增長，平板產品在全球出貨量排名前五，市場份額按年大幅提升2.6個百分點至6.0%，TWS耳機的全球出貨量排名前三，盧偉冰表示，這些均為小米汽車出海打下基礎。